Espanya tancarà fronteres a partir d'aquesta mitjanit per frenar el coronavirus

El govern espanyol restablirà temporalment els controls fronterers terrestres per la crisi del coronavirus. Només deixarà entrar a ciutadans espanyols, a residents a l'Estat espanyol, a treballadors transfronterers o a aquelles persones que hi hagin d'entrar per raons de força major. També podran accedir per via terrestre les persones que transportin mercaderies així com el personal diplomàtic o d'organismes internacionals. Les restriccions es començaran a aplicar a partir d'aquesta mitjanit i estaran vigents fins que conclogui l'estat d'alarma. Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ha descartat que calgui tancar més endavant les fronteres aèries i marítimes.