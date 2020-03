El Govern espanyol aïlla presons i posa la sanitat privada a disposició de Salut

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar ahir que ha dictat una ordre en el marc de l'estat d'alarma pel coronavirus perquè Institucions Penitenciàries aïlli totes les presons i prohibeixi els permisos de sortida i també les comunicacions, encara que en compensació es potenciaran les telefòniques.

Així ho va explicar Grande-Marlaska en una compareixença amb els altres ministres al capdavant de la crisi sanitària. En l'àmbit de les presons, Interior ja havia restringit les comunicacions en tots els centres, i havia obligat també a controls sanitaris als presos que havien sortit de permís en aplicació de l'article 100.2, que és el que gaudeixen, entre altres, els líders de l'1-O condemnats pel Tribunal Suprem. Des d'ahir estan suspesos tot els permisos ordinaris i de sortides.

D'altra banda, el Govern espanyol va anunciar que posa a les ordres dels consellers de salut totes les instal·lacions de sanitat privada per fer front al coronavirus. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que en podran disposar «com millor considerin» i va avançar, també, que poden habilitar locals públics o privats que tinguin les condicions necessàries per a ús sanitari, ja sigui per a consulta o per a hospitalització.

D'altra banda, Illa va explicar que el ministeri treballa en un procediment «més àgil» perquè tothom que ho necessiti es pugui fer el test de la Covid-19, i va avançar que en els propers dies es posarà en pràctica. De moment s'han fet 30.000 testos a tot l'Estat.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una crida ahir al migdia a la ciutadania a «autoconfinar-se tan aviat com sigui possible» i que només surtin de casa a treballar els sectors de l'alimentació, l'atenció i assistència sanitària i els serveis essencials.

En una compareixença, Torra va instar a tots els treballadors, ciutadans i empresaris a fer un «acte de responsabilitat i de generositat amb un compromís cívic i solidari» i facin una «aturada de país». El cap de l'Executiu català va reclamar així «cessar tota activitat que no sigui imprescindible». Torra va criticar el president Sánchez per «recentralitzar» i va avisar que la Generalitat «seguirà prenent decisions». Durant la compareixença Torra va dir que les mesures anunciades pel Govern espanyol «no són suficients».