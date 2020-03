El Govern espanyol dona el vistiplau a la circulació de mercaderies a la Conca d'Òdena

Les empreses de l'Anoia dels municipis confinats, on hi ha un fort teixit industrial, podran proveir els seus clients malgrat les restriccions de mobilitat. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va anunciar ahir que es crearà un punt de control perquè puguin passar les mercaderies després que el ministeri d'Indústria hagi aprovat el pla en el qual feia dies la Generalitat estava treballant. Era una petició dels empresaris de la zona per assegurar el manteniment de l'activitat industrial en una situació excepcional i amb exhaustius controls policials a les carreteres per garantir que els municipis més afectats pel brot del virus estiguin en quarantena.

Les dificultats per al trànsit de mercaderies van portar divendres passat a la planta de Nissan de Barcelona a paralitzar la seva producció, mentre que la planta de Seat a Martorell també s'ha vist afectada per aquesta eventualitat.

«M'he posat en contacte amb la ministra d'Indústria per fer-li saber la urgència de disposar d'aquest 'check point'», va explicar Chacón, que va assenyalar que l'estat d'alarma decretat dissabte pel Govern espanyol l'obligava a tenir aquesta autorització. Aquest sistema es posarà en marxa «de manera immediata».