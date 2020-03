Loteries i Apostes de l'Estat suspèn la venda dels seus jocs pel coronavirus

Loteries i Apostes de l'Estat va anunciar en un comunicat la suspensió de la venda de tots els jocs, tenint en compte el que estableix el reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació greu i excepcional de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. Des d'ahir, la comercialització i el pagament de premis inferiors a 2.000 euros dels jocs de Loteries en els punts de venda habituals, així com la seva venda on-line, queda suspesa. A més a més, tots els sortejos des del corresponent a avui s'ajornen fins a una data a determinar en què sigui possible la seva celebració, i tots els dècims i resguards venuts seguiran sent vàlids.