Metros plens a primera hora del matí tot i l'estat d'alarma

El metro ha registrat aquest dilluns al matí aglomeracions en la primer ajornada laboral després del decret d'estat d'alarma. L'oferta de metro ha estat la d'un dia normal i en alguns moments els passatgers no han pogut mantenir la distància de seguretat exigida per les autoritats. Davant d'aquest escenari, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha insistit que el Govern exigeix el confinament domiciliari i que només es moguin de casa els treballadors de serveis bàsics. Per evitar imatges com les d'aquest matí, els operadors es reuniran per reajustar l'oferta. "Però necessitem que només es mogui qui s'hagi de moure" ha reiterat en declaracions a Catalunya Ràdio.

En la resolució signada per ell mateix divendres passat, s'establia que el transport públic es reduiria una tercera part de la seva capacitat, reduint la demanda però mantenint el servei i les freqüències.

Més avançat el matí, al voltant de dos quarts de nou del matí, també s'ha pogut veure menys afluència de passatgers que un dia laboral a la mateixa hora estacions de Lesseps de la línia verda i de Passeig de Gràcia a la groga i més separació entre viatgers dins dels combois.

Les escenes de metros plens a primera hora del matí contrasten amb les crides al confinament que va fer el Govern de la Generalitat i també el reial decret aprovat pel govern espanyol, tot i que deixava la porta oberta a poder-se desplaçar si és per anar a treballar.

De fet, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha apuntat aquest dilluns en declaracions a RNE que considera que caldrà allargar l'estat d'alarma més enllà dels quinze dies que consten al decret aprovat pel seu executiu. "És evident que haurem de prorrogar aquesta situació i veurem amb quines mesures", ha dit, perquè "en 15 dies no crec que estiguem en capacitat de guanyar aquesta batalla".