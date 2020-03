Mor un jove de 21 anys amb patologies prèvies i coronavirus a Màlaga

Un entrenador de 21 anys s'ha convertit en la primera víctima jove a la província de Màlaga amb coronavirus. La mort de Francisco García, tècnic que dirigia als equips infantil B i benjamí A de l'Atlètic Portada Alta, ha commocionat al futbol base malagueny. Precisament el club de la capital es trobava aquesta temporada immers en la celebració dels seus 40 anys d'història.

"Ha sigut un cop molt dur. Sabíem que estava malalt, que se li havia detectat una malaltia oncològica, però ni se't passa pel cap que sent tan jove li anés a passar això", relataven companys de l'entitat esportiva. El jove va començar a entrenar a aquest club durant la campanya 2017/2018 i fa any i mig va signar el seu primer contracte.

El club malagueny al qual pertanyia ha estat el primer a confirmar a través de Facebook la defunció de Francis: "Des de l'Atlètic Portada Alta volem manifestar el nostre més profund condol a la família, amics i gent propera del nostre entrenador Francisco García que ens ha deixat, per profunda desgràcia, d'avui. I ara què fem sense tu, Francis? Si sempre estaves amb nosaltres en el Portada o a on fes falta, ajudant. Com continuarem conquerint quilòmetres a la Lliga? No sabem com, però segur que ho farem, per tu. No t'oblidarem, descansa en pau, crack. Fins sempre".

Immediatament s'han succeït els missatges de condol arribats des de tots els racons de la província. Pel que sembla, el jove portava diversos dies a l'Hospital Carlos Haya i es trobava en una unitat d'aïllament després d'haver-se-li detectat la Covid-19. La seva mort ha elevat a cinc les víctimes mortals a la província, encara que fins ara totes tenien almenys 70 anys d'edat. El Màlaga CF també ha lamentat aquesta defunció i, a més de traslladar el seu condol a l'Atlètic Portada Alta, ha volgut "enviar una càlida abraçada a familiars i amics".

A més d'aquest jove, a la província han mort ja un home de 70 anys a l'Hospital Xanit, un altre de 71 a l'Hospital Clínic, una altra persona de 82 anys ingressada a l'Hospital Quirónsalud i un altre de 89 a l'Hospital Costa del Sol de Marbella.