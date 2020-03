Ajudes per a autònoms: El Govern donarà ajuts de fins a 2.000 euros als afectats econòmicament pel coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalant un Consell Executiu per vídeoconferència

El Govern català ha anunciat aquest dimarts que destinarà 7,5 milions a ajudar treballadors autònoms que econòmicament s'hagin vist afectats per l'epidèmia del coronavirus. A través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Generalitat establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (persones físiques) que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. Es preveu que aquest ajut arribi a unes 4.500 persones.

Per accedir a aquest ajut, els interessats han d'estar donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d'aquesta situació excepcional, que ha obligat a a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l'espai on es duu a terme l'activitat professional.