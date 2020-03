Cinc dels sis morts catalans són d'Igualada

El Govern central va restablir els controls fronterers ahir, el mateix dia que els morts pel coronavirus s'acostaven a tres-cents i el total d'infectats sumava 9.200. A Catalunya, ahir es van confirmar mig miler de positius nous i es van haver de lamentar sis morts més, de les quals cinc a causa del brot d'Igualada.

A Manresa, es va confirmar un nou infectat i ja en són quatre. També puja la xifra de professionals d'Althaia aïllats, que va arribar a vint-i-tres.

A la capital del Bages, a l'home de 47 anys confinat a casa després d'estar en contacte amb un altre cas positiu per Covid-19 de València s'hi han de sumar tres ingressats a Althaia, un dels quals provinent d'Igualada i un altre de Solsona.

Per altra banda, a l'Hospital Sant Joan de Déu creix el nombre de professionals d'Althaia aïllats com a mesura de precaució, perquè presentaven símptomes sospitosos o havien estat en contacte amb els casos que han donat positiu. Primer van ser quatre, després set i dilluns sumaven un total de vint-i-tres. En alguns casos haurien tingut contacte fora del seu àmbit laboral amb persones que podrien estar infectades. En altres haurien pogut adquirir la Covid-19 fent les seves tasques assistencials, i també hi hauria professionals amb simptomatologia.

Tots ells, segons Althaia, estan pendents dels resultats de les proves a què han estat sotmesos per confirmar o no el contagi. Cap d'aquesta vintena de casos estan, ara per ara, confirmats, però s'ha pres la mesura per precaució. Alguns professionals haurien estat en contacte directe amb persones afectades per la malaltia.

El departament de Salut de la Generalitat va informar ahir que en les últimes hores s'havien confirmat 491 positius nous a Catalunya.

Del total de casos acumulats confirmat fins ara, han mort un total de 18 persones amb el coronavirus. D'aquestes, 6 són defuncions noves, cinc de les quals pertanyen al brot originat a Igualada: dues dones de 84 i 67 anys, i tres homes de 85, 84 i 85 anys. Tots ells tenien factors de risc associat.

Una dona de 78 anys, resident al Baix Llobregat, també amb factors de risc associat, és la sisena víctima mortal d'ahir.

Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 74 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats, 81 són professionals sanitaris.

Pel que fa al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 85 positius des que es va declarar el brot.

Vuit persones estan greus i 12 amb patologies prèvies han mort per la Covid-19. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 37 són professionals sanitaris.

Controls fronterers

El restabliment dels controls a les fronteres terrestres, acordat ahir pel Govern central com a mesura per frenar el coronavirus, no afectarà els territoris de Gibraltar i Andorra, sinó només les fronteres que separen l'Estat espanyol de la Unió Europea.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar aquesta mesura, en virtut de la qual des de la mitjanit passada només es permet l'accés a l'Estat espanyol als ciutadans, residents, treballadors transfronterers, als que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat i al transport de mercaderies.

Segons van voler matisar fonts del ministeri de l'Interior, no implica tant un tancament de les fronteres com el restabliment dels controls a les fronteres terrestres, encara que el ministre va explicar que, si cal endurir les mesures en el futur, es farà sota els criteris de «proporcionalitat, necessitat i idoneïtat».

No afecta el trànsit de mercaderies, tal com va subratllar el ministre, que va indicar que s'havia d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i que es preservarà la cadena de proveïment.

Els controls a les fronteres amb la Unió Europea entraran en vigor fins que conclogui l'estat d'alarma i es van adoptar, segons el titular d'Interior, amb l'objectiu de «protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i contenir l'expansió del coronavirus».