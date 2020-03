Coronavirus a Espanya: ja hi ha més d'11.000 casos i 491 morts a tot l'Estat

Espanya ja acumula 11.178 casos de coronavirus i 491 morts, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat en roda de premsa que en les últimes 24 hores s'han registrat gairebé 2.000 casos nous (1.987) però que les altes mèdiques ja sumen 1.028 persones, un 9% dels diagnosticats. A més, s'han hospitalitzat 5.136 persones i un 5% estan a la UCI. També ha detallat que Madrid ja no acumula el 50% dels casos, sinó que la xifra ha baixat fins al 43. La comunitat té registrats 4.891 afectats, seguit de Catalunya, amb 1.394. A hores d'ara, la letalitat respecte el nombre de morts se situa en el 4%.

Simón ha tornat a fer una crida a la calma durant les restriccions i ha alertat que pot durar més de deu dies. També ha defensat les mesures adoptades i ha dit que les decisions s'han pres quan es tenia la certesa que tindrien "garanties".

11.178 casos confirmats de coronavirus i 491 morts a tot l'Estat. Aquest és el darrer balanç de dades del Ministeri de Sanitat. També hi ha 563 persones a la UCI i s'han donat d'alta 1.028 persones.

El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat a la roda de premsa posterior al comitè de gestió del coronavirus que en les últimes 24 hores s'han registrat prop de 2.000 casos nous i que, a hores d'ara, hi ha 5.136 persones hospitalitzades. També que el percentatge de morts se situa al voltant del 4%.

En aquest sentit, ha dit que el nombre de mort és superior a l'esperat però que cal tenir en compte que a Espanya ha afectat principalment "grups fràgils" que incrementen la possibilitat de letalitat. "És comparable a qualsevol altre país que pateix l'epidèmia", ha insistit Simón.

Simón també ha dit que amb les dades que tenen sobre la taula dels darrers dies "dona certa sensació que s'alenteix una mica" però que en els propers dies "ho podrem valorar bé".

D'altra banda, ha insistit en defensar la gestió de la crisi després que ahir l'investigador Oriol Mitjà demanés la dimissió del comitè d'emergència per com s'ha afrontat la pandèmia. En aquest sentit, Simón ha dit que s'han pres les mesures que calien tenint en compte sempre que poguessin donar "garanties".

Un període "dur"



També ha dit que el comportament de la ciutadania està essent "exemplar" i ha insistit que "cal ser conscients que durarà un mínim de deu dies més i no sabem si més". "Hem de trobar fórmules per tal que aquest període que és dur s'aguanti de la millor manera possible", ha remarcat.