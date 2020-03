Les farmàcies procuren aïllar-se del virus amb l'objectiu de resistir per donar servei

«Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-COV-2, mantingueu la distància de seguretat darrere la línia. Gràcies». Un cartell presidint el taulell de la farmàcia Ros de Manresa amb aquesta indicació i unes marques a terra són només dues de les mesures que estan aplicant les farmàcies seguint el consell del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Tenint en compte el seu paper fonamental en la salut de les persones, l'objectiu és prevenir al màxim per poder resistir al màxim.

Consultada per aquest diari, la titular de la farmàcia Ros del passeig de Pere III de Manresa, Núria Ros, ha explicat que, per curar-se en salut, tenint en compte que són essencials i que, de fet, els negocis d'alimentació i les farmàcies són dos dels pocs establiments que han quedat oberts, «seguim les recomanacions que ens dona el col·legi». Uns consells que ja van començar a implementar divendres passat, que són «intentar que els pacients es mantinguin a una distància de seguretat del taulell, evitar les aglomeracions» i «netejar els panys de la porta regularment amb alcohol o amb alguna solució desinfectant».

Juntament amb el cartell esmentat per mantenir la distància dels clients del taulell, en aquesta farmàcia també van posar unes marques a terra. Igualment, n'hi ha una a l'entrada i un cartell per evitar aglomeracions que demana esperar el torn al carrer.

A més a més, explicava Ros, «si ve un pacient sospitós es prendran mesures de prevenció del personal, que es posarà una mascareta i el derivarà a casa i li indicarà que truqui al 061». En aquesta farmàcia s'han organitzat en torns de treball «per no tenir-nos massa a prop. N'hi ha tres a fora i les altres a dins, en zones diferents». Ros recomana a la població que «si no és necessari, no cal que ens moguem de casa».



El cas de l'Anoia

A la farmàcia Doctor Esteve, a la Plana de l'Om, també han seguit les recomanacions del Col·legi de Farmacèutics i fan neteja de les zones d'atenció al públic i dels mànecs de les portes, i es netegen les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. Remarquen que el col·legi també ha aconsellat posar-se mascaretes i guants a les farmàcies que ho considerin oportú, sobretot a les dels voltants de l'Anoia, on també els ha indicat que atenguin la gent per finestreta. Igualment, a la farmàcia Planas del carrer d'Àngel Guimerà segueixen les mateixes indicacions: netegen el teclat i el mostrador, obren la porta per garantir la ventilació, purifiquen l'aire amb un esprai i netegen constantment l'aparell per pagar amb targeta.



Termòmetres i alcohol

Quan hi va parlar Regió7, en aquest establiment encara els quedaven termòmetres perquè els n'acabaven d'arribar i els havia d'arribar alcohol i gels desinfectants. A la farmàcia Doctor Esteve ja no els quedava cap dels tres articles, incloses mascaretes, que fa setmanes que es van esgotar arreu. Comentaven que als majoristes tampoc no els quedaven termòmetres, alcohol ni gels desinfectants. A la farmàcia Ros també se'ls havia acabat l'alcohol. Això no vol dir que ja no n'hi hagi més sinó que trigaran més del normal a poder-ne disposar novament.