El Govern aprovarà avui mesures per a autònoms i demorar pagament de tributs

El Govern aprovarà aquest dimarts a la reunió del consell executiu un decret amb un nou paquet de mesures econòmiques per fer front a l'afectació del coronavirus. En un comunicat, l'executiu ha explicat que les accions aniran encarades a garantir la continuïtat de la contractació pública, demorar el pagament de tributs i oferir una resposta als autònoms que han hagut de parar la seva activitat. Just aquest dilluns el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'ha reunit amb sindicats i patronals per analitzar l'impacte econòmic del coronavirus i consensuar mesures "efectives i immediates" per reduir els efectes negatius. Tots els actors han coincidit que és "fonamental" la protecció de la salut de les persones i els treballadors.

A la reunió, el conseller d'Economia ha insistit en la urgència d'engegar actuacions concretes per garantir la liquiditat a curt termini a les empreses i, especialment, a les pimes, per poder garantir l'estabilitat als llocs de treball. Per al vicepresident, una de les mesures ha de ser la moratòria general de les quotes d'autònoms i seguretat socials, així com es pagaments de l'IVA. També ha posat èmfasi en la necessitat d'oferir a empresaris préstecs amb garantia pública, amb el suport de les autoritats comunitàries.

Aragonès ha insistit que cal preservar la cadena de pagaments perquè no hi hagi "cap trencament ni disrupció" i, per tant, les nòmines "arribin a tothom". En aquest sentit, ha assenyalat que les mesures que s'han d'implementar són per minimitzar l'impacte econòmic sobre totes les persones però, especialment, sobre els sectors més vulnerables que pateixen la pèrdua d'activitat.

El vicepresident ha confiat que "la tradició de feina conjunta" que hi ha a Catalunya entre patronals, sindicats i Govern pugui continuar i segueixi el "treball conjunt".

A la trobada d'aquest dilluns hi ha assistit els secretaris generals de UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, i els presidents de les patronals Foment del Treball i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Josep González. Per part del Govern, a banda d'Aragonès hi han participat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.

Paquets de mesures econòmiques

El d'aquest dimarts serà el segon paquet de mesures econòmiques aprovades per fer front al coronavirus. El dijous passat el Govern ja va aprovar un primer paquet amb mesures com una línia de préstecs de fins a 1.000 milions d'euros a través d'entitats financeres per a empreses o la moratòria fins al setembre en el pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Valoració i demandes de CCOO

CCOO, per la seva banda, ha explicat en un comunicat posterior que, tot i que valora positivament les mesures previstes, exigeix que els ajust estiguin condicionants a mantenir l'ocupació i les condicions laborals i salarials dels treballadors. A més, ha lamentat que entre les accions anunciades no hi hagi mesures directes per donar cobertura a treballadors que han vist afectada la seva relació laboral ordinària i han reclamat, per tant, que es garanteixi que no hi haurà acomiadaments per aquesta crisi. En aquest sentit, han exigida les patronals "tot el rigor" amb la tramitació d'expedients de regulació per evitar extincions de contractes.

A més, en relació a les ajudes a autònoms el sindicat ha avisat que la línia d'ajuts del Govern destinada a aquells que hagin de tancar la seva activitat com a conseqüència del coronavirus podria afectar només a 40.000 autònoms, mentre que n'hi a més de 500.000 a Catalunya. A banda d'aquests ajuts, CCOO ha demanat que els treballadors que no poden seguir-ho fent perquè han de tenir cura de fills o persones dependents puguin complementar els ingressos deixats de percebre.

En matèria de contractació pública CCOO ha reclamat coordinació entre totes les administracions. Encara que l'executiu no ho havia detallat, el sindicat ha avançat que la mesura en relació a contractació serà mantenir la contractació pública dels serveis essencials aturats, com les empreses que presten serveis a escoles públiques, i mantenir les condicions laborals dels treballadors al cent per cent.

El sindicat ha celebrat que tot i tenir opinions oposades amb altres agents hi ha hagut "un compromís de corresponsabilitat, cooperació i subsidiarietat" i s'han emplaçat a fer noves reunions.