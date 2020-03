El Govern espanyol endureix el decret d'alarma i destinarà 200.000 milions d'euros per afrontar la crisi del coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimarts després del Consell de Ministres per anunciar les noves mesures adoptades per lluitar contra el coronavirus. Entre altres un enduriment del decret de declaració de l'estat d'alarma per limitar encara més la circulació de les persones a altres espais d'ús públic com les platges. Les activitats permeses, a més, s'han de fer de manera individual tret de menors, dependents i persones amb discapacitat, i es permet que obrin clíniques veterinàries. A més estableix que el Ministeri de Sanitat i les autoritats podran suspendre activitats permeses que puguin suposar un risc de contagi.

També ha anunciat la mobilització de 200.000 milions d'euros -prop del 20% del PIB de l'Estat- per fer front a la crisi del coronavirus. D'aquests, 117.000 milions d'euros seran "íntegrament públics" i la resta es complementarà amb recursos privats. L'Estat destinarà 100.000 MEUR en línies d'avals de garanties públiques per promoure la liquiditat de les empreses i 17.000 MEUR per pal·liar les conseqüències econòmiques de la covid-19 en col·lectius vulnerables. En roda de premsa després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, Sánchez ha dit que és una mobilització de recursos "colossal", la més gran en la història de la democràcia. "No escatimarem cap esforç, no deixarem ningú enrere", ha dit.

Sánchez ha dit que cal ser "contundents" i fer aquest "esforç enorme" i "decidit" per crear un "escut econòmic i social" que faci front a les conseqüències econòmiques de l'estat d'alarma decretat pel coronavirus. El president ha advertit que "viurem dies molt durs" fruit de la situació sanitària "sense precedents". "Són moments excepcionals que requereixen mesures excepcionals", ha afirmat, on cal que tothom compleixi amb la seva missió i faci "tot el que faci falta, on i quan faci falta" per aturar el virus.

El president espanyol ha insistit que cal "doblegar la corba" d'infeccions, tot i que "encara falten dies per arribar a aquest punt". Cal també –ha dit- que les altes mèdiques superi el nombre de nous infectats, i "estarem lluny del virus quan els contagis caiguin en picat". "La victòria serà total quan disposem d'una vacuna que permeti evitar i eliminar la infecció", ha conclòs.