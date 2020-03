La indústria local espera la decisió d'avui del Govern per prendre mesures

La indústria manresana espera amb urgència les mesures que pugui prendre avui el Govern central en matèria econòmica per afrontar una situació crítica tant per la pròpia emergència sanitària com per la davallada de comandes.

Els presidents de les associacions d'empreses de polígons de Manresa van denunciar ahir, després d'una reunió, la «inseguretat» i «preocupació» amb què les empreses van reprendre l'activitat aquest dilluns «davant la inexactitud de les informacions que es reben i la lentitud a prendre mesures en els diferents àmbits de decisió». «No existeix informació ni directius clares i aquesta situació ens ha traslladat una responsabilitat social, que s'hauria de gestionar des de l'àmbit públic i mai des del privat», afirmaven les associacions en un comunicat. «És gravíssim que els governs no governin i deixin en mans de les empreses la gestió d'una crisi de salut tan important», concloïen.

L'activitat als polígons manresans industrials de Manresa en el primer dia laborable després de l'aplicació de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus va ser més baixa de l'habitual. Als Dolors, només mantenien l'activitat normal les grans superfícies alimentàries, les benzineres, els tallers de reparació de vehicles i algunes fàbriques. Els concessionaris de cotxes, els establiments de restauració i els comerços que venen productes no essencials, com ara joguines i mascotes, van tancar.

Els Trullols, on es concentren la majoria de locals d'oci de la ciutat, era una zona pràcticament deserta. Tots els establiments havien abaixat la persiana: els restaurants de menjar ràpid, els basars, el Decathlon, els cinemes i el gimnàs Cube. Només l'hipermercat Carrefour es mantenia obert, tot i que tots els establiments de l'entrada estaven tancats i hi havia pocs clients.

A Bufalvent, que és on hi ha el gruix de la indústria de la ciutat, s'hi veia més activitat que als Dolors i els Trullols. Tot i això, hi havia menys camions i furgonetes circulant pel recinte i més portes tancades que en un dia habitual. A més, la majoria de treballadors que treballaven a l'exterior o es desplaçaven d'un punt a l'altre del polígon portaven mascareta. Com als Dolors i als Trullols, els bars i restaurants estaven tancats.



Nervis sindicals

Als sindicats també hi ha nervis. «Ningú no sap com evolucionarà la situació. S'estan preparant molts mesures de flexibilització i expedients, però s'espera el reial decret que ha de publicar el Govern avui», deia ahir Josep Rueda, secretari d'Indústria de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central de CCOO. Segons Rueda, Ponsa i Denso estan estudiant aquesta possibilitat. Magneti Marelli ja va començar a aplicar mesures de flexibilitat interna la setmana passada. «Tots els fabricants de l'automoció estan tancant i l'aturada de les nostres empreses vindrà a continuació», diu Rueda. És el cas de Maxion Wheels, que ahir treballava amb normalitat, segons el cap de recursos humans, Josep Maria Esquius, però que està «a l'espera de confirmar les cancel·lacions per part de clients que anuncien tancament de planta».

De fet, Seat, l'empresa industrial més gran de Catalunya, va presentar ahir un ERTO per força major per a un màxim de 14.812 treballadors, i els sindicats de Nissan assumeixen que l'empresa nipona n'aplicarà un altre a la planta de la Zona Franca.

L'ERTO a Seat i el previst pels sindicats de Nissan posen de manifest que la crisi del coronavirus ha impactat ja de ple en la indústria automobilística catalana, que es veu incapaç de fer front a les dificultats de producció i logístiques derivades del coronavirus.

L'ERTO a Seat, que s'ha lliurat a la direcció general de Relacions Laborals de la Generalitat, inclou la totalitat de la plantilla, tot i que seria aplicable a aquelles persones que hagin d'interrompre la seva activitat pels efectes de la Covid-19, segons ha informat l'empresa automobilística.



Intent d'aturada a Denso

Els nervis a la indústria van a l'alça. Rueda relata com ahir el comitè de Denso va frenar un intent d'aturada espontània dels treballadors del torn de tarda davant el temor al contagi, tot i les mesures «curoses»» que pren la planta de la multinacional japonesa. «Podria tenir conseqüències jurídiques per a la plantilla», diu Rueda, que no descarta que Denso també prepari un expedient.