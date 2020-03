L'Ajuntament de Solsona fa públic el primer cas positiu a la població

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va fer arribar ahir una carta a totes les empreses del municipi per demanar-los la col·laboració i la solidaritat per contenir la pandèmia del coronavirus amb la reducció de l'activitat tant com els sigui possible. Es dona la circumstància que ahir es va confirmar el primer cas positiu de coronavirus al municipi.

L'afectat està ingressat a Manresa i en fase de tractament. «Encara amb més motiu hem de ser conscients de les mesures a què ens hem d'adaptar ciutadania, col·lectius i sectors de tots els àmbits», va asseverar l'alcalde, que va posar l'accent en la importància de mantenir la calma i el sentit comú. «Si la població, els bars i restaurants i els establiments continuem com hem fet els darrers dies, anem ben encaminats».

L'Ajuntament de Solsona considera fonamental que també se sensibilitzin de l'excepcionalitat de la situació les empreses.

Per això en la carta David Rodríguez recorda que, si bé no pot obligar a tancar les empreses, com a responsable de l'Ajuntament i màxima autoritat en protecció civil a Solsona, sí que se sent obligat a demanar el compromís de tots per combatre la propagació de la Covid-19. «Tot i que la millor solució, per descomptat, seria el tancament temporal, entenc que això és impossible en molts casos», admet el batlle.



Extremar les precaucions

Per això demana al sector que extremi les mesures de seguretat necessàries per evitar el risc de contagi, ja sigui reduint l'activitat i fent treballar només uns serveis mínims, facilitant l'opció del teletreball, o bé amb alternatives que es puguin consensuar amb el comitè d'empresa corresponent.

Rodríguez també recorda que els símptomes de la malaltia poden no manifestar-se fins uns quants dies després del contagi i, mentrestant, la persona portadora del virus pot infectar el seu entorn. «Confio en el bon criteri de la vostra empresa per calibrar quines tasques són imprescindibles i quines no ho són, pel bé del conjunt de la col·lectivitat», rebla en el seu escrit.

L'alcalde és conscient que aquesta crisi és complicada per a l'empresariat, especialment tenint en compte que encara no s'ha anunciat el pla de xoc de caire econòmic que es desplegarà des del Govern central per pal·liar-ne l'impacte. «En aquest sentit, restem tots a l'espera de les mesures que hem de conèixer ben aviat», assegura en la carta.