L'OMS demana que es facin proves fins i tot als casos més lleus de coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va dir ahir que tots els casos sospitosos de coronavirus, inclosos aquells que presenten símptomes lleus, han de ser sotmesos a proves de diagnòstic perquè aquells que donin positiu siguin aïllats i trencar així la cadena de contagi.

«Hem vist l'aplicació de mesures com el distanciament social, amb el tancament d'escoles i la cancel·lació d'esdeveniments i reunions, però no hem vist un augment urgent en les proves, l'aïllament i el rastreig de contactes», va dir en roda de premsa el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El distanciament social es refereix a mantenir-se a entre un i dos metres de qualsevol persona, així com evitar donar la mà, abraçades o petons als altres.

«Les mesures de distanciament social poden ajudar a reduir la transmissió i al fet que els sistemes de salut aguantin, i rentar-se les mans o tossir al braç redueix el risc per a un i per als altres, però per si soles no són suficients per a extingir aquesta epidèmia», va sostenir Tedros. Va explicar que és la combinació de totes aquestes mesures el que pot fer la diferència i que només trencant la cadena de contagis és com es vencerà aquesta pandèmia, i per a això cal fer les proves de diagnòstic i aïllar cada cas.

Per a això cal saber exactament qui estan contaminats i són susceptibles de transmetre el coronavirus, la qual cosa pot aconseguir-se trobant a totes les persones que van tenir un contacte pròxim amb el cas positiu fins a dos dies abans de presentar símptomes.

Aquestes persones també han de ser sotmeses a la prova i, si donen positiu, quedar aïllades preferiblement en un hospital, segons la recomanació de l'OMS. No obstant això, en tots els països, fins i tot en els més desenvolupats, la capacitat de llits en el sistema hospitalari és limitada, per la qual cosa cal donar prioritat als ancians i persones amb malalties cròniques.

Tedros va recordar que una opció que han triat alguns països és enviar els casos menys greus a estadis o gimnasos condicionats per rebre'ls. Els que es queden per passar la malaltia a casa seva «posen en risc» altres membres de la seva família, va recordar.