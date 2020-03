Els monistrolencs resen a sant Sebastià, que els va salvar de la pesta el s. XVI

Sant Sebastià ha sortit a la finestra de la sagristia a Monistrol de Montserrat perquè els veïns li puguin adreçar les seves pregàries, especialment aquelles en què es demana no contraure el coronavirus. Sant Sebastià, patró de Monistrol, va lliurar la població de la pesta el segle XVI i ha guarit mals com el còlera, en altres temps, o, si més no, però això se l'advoca.

La col·locació de la talla del sant en una finestra que dona al carrer i s'il·lumina a la nit ha estat una iniciativa de l'Associació de Sant Sebastià que ha tingut la complicitat de la parròquia de Sant Pere.

El president de l'associació, Joan Pozo, explica que en un primer moment van proposar a la parròquia que després de cada missa es fes una pregària dedicada al sant perquè es frenés el coronavirus i culminar aquesta pregària amb el cant dels Goigs a Sant Sebastià. Aquesta iniciativa va quedar aturada després de la recomanació del bisbat de no oficiar misses i que tampoc es fessin pregàries en grup per evitar la propagació del Covid-19 entre els feligresos.

Davant d'aquesta situació excepcional, explica Pozo, veïns del poble demanaven poder adreçar les seves pregàries per frenar la pandèmia a sant Sebastià, un sant al qual els monistrolencs tenen devoció des de fa segles. I la solució que van trobar des de l'associació i que el rector va rebre de bon grat va ser la de posar la talla de sant Sebastià a la finestra de la sagristia, centre neuràlgic del municipi.

Segons assegura Pozo, aquest finestral on s'ha instal·lat és un punt ideal perquè els veïns vegin el sant i «tinguin un reconfort espiritual» quan surten per fer les seves compres de productes de primera necessitat, per anar a treure diners del banc o quan surtin de casa per altres motius durant aquests dies.

I quan passen pel davant, diu Pozo, els qui volen li poden adreçar la seva pregària. També recorda que a través de les xarxes han difós la pregària que ja tenien previst fer al final de les eucaristies perquè, qui vulgui, la pugui resar.

Pozo també explica que si se supera tota l'alarma i la situació que s'ha generat arran del coronavirus sense que a Monistrol de Montser-rat hi hagi cap infecció o la situació es porta «mitjanament bé» sense casos greus celebraran una cerimònia d'acció de gràcies en honor a sant Sebastià.

La figura que ara es veu des del carrer i que a la nit s'il·lumina és una talla de fusta de sant Sebastià que data del segle XIX i que va ser donada al municipi per part del monestir de Montserrat després de la guerra civil, quan la talla anterior havia estat destruïda.