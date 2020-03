Torra dona positiu i redobla la pressió perquè es confini Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que havia donat positiu en la prova de coronavirus i es va confinar a la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, cosa que ja va fer diumenge «preventivament» en notar els símptomes. «Us torno a demanar de ser tots molt conscients del perill d'exposar-se i exposar els altres al risc de contagi. Tant jo mateix, que segueixo exercint totes les meves funcions com a president, com la resta de la Generalitat continuarem actius, decidits i determinats en la lluita contra la malaltia», va tuitejar. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també ha donat positiu per coronavirus, segons va explicar.

Ahir el Govern català va redoblar la pressió a Madrid perquè decreti el tancament de Catalunya. Així es va aprovar una resolució que demana a l'executiu de Pedro Sánchez que autoritzi el confinament total de la ciutadania a Catalunya de manera obligatòria, llevat d'excepcions. Després que diumenge el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, anunciés que havia donat positiu per coronavirus, ahir ho va confirmar Torra, que es va fer la prova 24 hores després en sentir símptomes com febre i tos. Torra va quedar confinat a la Casa dels Canonges, tot i que va dir que segueix exercint «totes les seves funcions com a president». En una compareixença telemàtica, Torra va tornar a demanar «l'autoconfinament solidari de tots» els catalans i va exigir al Govern de Sánchez que «autoritzi de manera immediata el pla de confinament» català.

La proposa planteja «limitar la lliure circulació de persones en el territori administratiu de Catalu-nya». «S'ordena el confinament de la població a les seves llars i es prohibeix la circulació a l'exterior, a peu, en vehicle privat o transport públic o privat, col·lectiu o individual», indica la resolució, que estableix una sèrie d'excepcions.