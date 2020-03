Els àngels berguedans contra la Covid-19

Dos joves surten decidits d'un cotxe. Porten mascaretes i guants. Van a comprar a un supermercat però no per omplir el seu rebost. Ho fan per a una parella de persones grans i amb dificultats de mobilitat de Berga que roman confinada a casa per tal d'evitar el contagi del coronavirus perquè es tracta d'una població especialment vulnerable.

Anar a comprar queviures, a passejar el gos o a recollir encàr-recs a la farmàcia i fins i tot a llençar el vidre al contenidor, si cal. Aquests són alguns dels serveis que ofereixen un grup de joves nascut a Berga, que fins ahir estava format per mig centenar de persones que gratuïtament fan tasques de voluntariat social a la capital berguedana i que aplega 37 integrants, de Gironella (3), Cercs (2), Vilada (2), Olvan-Cal Rosal (2), l'Espunyola-Montmajor (1) i Casserres (1). La xarxa es va muntar divendres i té la col·laboració dels escoltes de Berga, Casal Panxo, Protecció Civil i també de la Joventut Republicana, així com persones a títol individual. Fins ara només ha fet que créixer tant en nombre de voluntaris com de peticions de serveis. Ahir ja van rebre mitja dotzena d'encàrrecs.

Un d'aquests és el que van prestar Mireia Romera i Roger Fernández. Són dos estudiants universitaris berguedans de 19 anys. Ella estudia anglès i ell enginyeria informàtica. No és la primera vegada que fan tasques de voluntariat: han col·laborat amb Càritas i Creu Roja, respectivament.

S'han engrescat a formar part d'aquest projecte perquè «creiem que podem donar un cop de mà a la gent que, ara mateix, pot trobar-se en una situació més difícil com la gent gran o amb problemes de mobilitat perquè són més vulnerables al contagi».

Romera explica que té l'esperança que l'actual situació d'excepcionalitat s'acabi amb aquests primers 15 dies, període pel qual s'ha decretat l'estat d'alarma. Fernández també espera que no s'allargui més, entre altres raons per l'afectació negativa que està tenint en el seus estudis a la universitat. «És un problema molt, molt greu» perquè no poden fer classe presencial i tampoc veuen viable l'opció de fer-ho online.

Els dos joves entren al supermercat i tot i que ja duen posats uns guants els n'hi donen uns altres que es posen per sobre. Compren fruita i verdura, begudes, pasta, paper de cuina. De la llista, els falta un producte de neteja i pebrots vermells. Ho van a buscar a un altre supermercat que anuncia que, durant una hora, al migdia, tanca per desinfectar les instal·lacions. Després, s'adrecen al domicili de Joan Ribas, un berguedà que viu al carrer del Comte Oliba. La seva esposa té problemes de salut mental i mobilitat i haver d'estar confinats suposa un important trasbals de les seves rutines. Posen la compra a l'ascensor i ell ho recull i els torna la bossa amb ampolles de vidre buides i els diners. A Ribas, aquesta iniciativa «em sembla extraordinària» . Explica que «la meva dona està malalta i és difícil gestionar la quarantena. Està molt angoixada perquè no pot sortir a passejar». Saber que poden comptar amb l'ajuda dels voluntaris i el personal dels serveis socials «ens permetrà estar assistits». Ribas diu que «estem supercontents. Ho fan molt bé». I comenta a Romera que, quan la crisi hagi passat, «us faré abraçades, ho trobo a faltar».

Els promotors d'aquest grup de voluntaris han creat una pàgina web ( www.serveicovidbergueda. com) on expliquen qui són, què fan i els protocols que segueixen per dur a terme el voluntariat. També demanen ajuda tan de persones que es vulguin afegir a la xarxa així com de material com guants o mascaretes.