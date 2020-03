Catalunya suma 206 ERTO per la Covid-19, que afecten 24.337 treballadors

El departament de Treball de la Generalitat ha rebut de moment 206 sol·licituds d'ERTO, amb una afectació total de 24.337 treballadors, i la previsió és que la xifra augmenti els propers dies, a l'hora que les empreses, grans i petites, adoptin aquesta mesura per esmorteir els efectes del confinament. Aquestes xifres inclouen l'ERO temporal anunciat ahir per Seat, l'empresa industrial més gran de Catalunya, per a un màxim de 14.771 treballadors. La direcció i els sindicats de Seat van pactar ahir les condicions de l'ERTO, que preveu que els afectats cobrin el 90% del salari net.