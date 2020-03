Dos morts a Igualada, un a Olesa i Althaia triplica infectats i confinats en un dia negre

La infecció agafa velocitat. Ahir va ser un dia negre, amb dos morts més a Igualada, el primer a Olesa de Montserrat i Althaia que triplica infectats i confinats en un altre dia negre.

Això en un context en què Catalunya s'acosta als dos mil infectats, mentre que a l'Estat espanyol ja se supera el mig miler de morts pel coronavirus.

La Fundació Althaia de Manresa tenia ahir deu persones ingressades amb coronavirus confirmat. Dilluns n'eren tres, un d'Igualada, un de Solsona i el manresà Salvi Huix (vegeu Regió7 d'ahir).

A més, Althaia té 57 professionals confinats a casa per ser sospitosos de tenir la malaltia o per també haver estat en contacte amb altres persones susceptibles d'estar infectades o amb positius confirmats. Dilluns n'eren 23. En un sol dia s'ha triplicat el nombre de positius i de confinats.

Un d'aquests confinats ha donat positiu i es mantindria a casa seva.

Si s'hi afegeix el positiu de coronavirus que va ser el primer cas confirmat a la ciutat, un home de 47 anys confinat a casa després d'estar en contacte amb un altre cas positiu a València, més l'infectat d'Igualada atès a la ciutat que va perdre la vida, a Manresa ja se n'han comptabilitzat tretze casos.

El departament de Salut de la Generalitat va informar que cinc dels nous casos s'havien donat al Bages i que n'hi havia un de nou al Solsonès.

Segons Salut, en les últimes hores s'han confirmat 472 positius nous a Catalunya.

Del total de casos acumulats confirmats fins ara, han mort un total de 41 persones pel coronavirus SARS-Cov-2, totes amb patologies prèvies.

Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 65 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 98 són professionals sanitaris.

Pel que fa al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 88 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot. Sis persones estan greus i 14 amb patologies prèvies han mort amb la Covid-19. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 48 són professionals sanitaris.

El creixement de l'afectació de l'epidèmia queda reflectit amb els prop de dotze mil infectats a l'Estat espanyol, que ja supera el mig miler de morts. La malaltia és especialment cruel amb les persones grans. Ahir va morir un resident de la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat.

Sis persones més es troben ingressades a l'Hospital de Martorell. Hi ha dos residents més que estan pendents de rebre el resultat, però també tenen símptomes que es podien relacionar amb els del coronavirus. Dilluns es van traslladar deu interns de la residència olesana a l'Hospital de Martorell i només un no ha estat positiu.

L'Ajuntament d'Olesa va informar que «ja s'han pres les mesures necessàries per atendre els casos i la residència està en contacte permanent amb els serveis públics i segueix els protocols d'actuació que estan prescrits». Com que es tracta de persones grans que poden tenir problemes de salut associats, la preocupació per l'evolució d'aquest brot és màxima. El consistori també ha indicat en un comunicat que «la residència ja seguia feia dies un protocol específic que restringia les visites als interns». Aquesta població ja havia tingut un cas de coronavirus positiu en una persona de l'equip del CAP. Els positius es van detectar a l'Hospital de Martorell.