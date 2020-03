La Fundació Serra renova l'acord per entregar beques als estudiants de Berga

La Fundació Privada Serra renova la seva col·laboració amb CaixaBank i l'Obra Social La Caixa per segon any consecutiu. La col·laboració, de 4.000 euros, servirà per finançar les dues beques que la Fundació entrega cada any a estudiants de la zona, segons han explicat fonts de l'entitat. Aquestes dues beques s'entreguen a un jove que vulgui cursar la carrera universitària de Magisteri, i a un altre, per estudiar Químiques.

L'ajut contribuirà als objectius de la fundació berguedana de facilitar l'estudi als nois que volen formar-se «i més ho necessiten des del punt de vista econòmic» seguint la voluntat del creador, Joaquim Serra Huch, farmacèutic de Berga. Les mateixes fonts han indicat que «Serra Huch, en les seves últimes voluntats, va establir que fos enterrat a la fossa comuna amb aquestes paraules: «No hi ha diferències entre els homes que no siguin el seu coneixement i la seva capacitat».

Des de la creació d'aquestes beques, més de 80 noies i nois de Berga han rebut aquestes ajudes de 4.000 euros per any.