ICL redueix a la meitat la seva producció per fer front a la crisi

Les mines de Súria i Sallent reduiran a la meitat la producció per tal de fer front a la crisi del coronavirus. Així ho han explicat fonts del comitè d'empresa, que han assegurat que l'acord permet complir les mesures de seguretat necessàries per evitar el risc de contagi. L'acord s'aplicarà, com a mínim, durant aquesta setmana i implica tant els treballadors directes de l'empresa com els que estan subcontractats. En total, 1.200 treballadors que es repartiran els dies que queden d'aquesta setmana, de tal manera que cada operari treballarà dos dies i els altres dos es podrà quedar a casa amb un permís retribuït. El comitè s'ha mostrat satisfet amb l'acord per tal d'evitar el tancament de tota la planta. L'empresa fa setmanes que aplica mesures de protecció per evitar el contagi, com ara l'ús de mascaretes i guants, el comitè ha explicat que tant els treballadors com la mateixa direcció estan preocupats pel risc de contagi, sobretot en moments delicats com quan es baixa a la mina, en un ascensor de poques dimensions. Ara, aquesta mesura permetrà complir millor les mesures de seguretat i «evitar», segons ha explicat el sindicat, «que l'empresa apliqui un ERO temporal» o tanqui totalment l'activitat de l'empresa. Actualment, a les mines de Súria i Sallent hi treballen unes 1.200 persones, 800 són treballadors directes i uns 400 indirectes.