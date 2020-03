L'Associació de Turisme de la Vall de Lord suspèn la seva assemblea anual

L'Assemblea anual de l'Associació de Turisme de la Vall de Lord, que s'havia de celebrar demà, dijus, 19 de març, ha quedat anul·lada a causa de les restriccions i recomanacions fetes pels serveis de salut i el govern de la Generalitat per evitar la propagació del coronavirus SARS-coV-2. Un cop la situació hagi tornat a la normalitat, la Junta de l'Associació de Turisme marcarà una nova data per a la celebració de l'Assemblea.

Aquesta no ha estat l'única mesura que s'ha pres des del punt de vista turístic a la vall de Lord per fer front al coronavirus. Des de divendres, 13 de març, l'Oficina de Turisme de la Vall de Lord està tancada al públic, tot i que es pot mantenir el contacte amb els seus responsables a través de correu electrònic (info@lavalldelord. com) o via trucada telefònica a través del número 628 09 20 42.

Pel que fa al complex del monestir, tant l'església com el claustre continuen oberts al públic però sense dur a terme cap celebració, mentre que el Museu – Centre d'Interpretació de la Vall de Lord està tancat.