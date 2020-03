L'Exèrcit amplia avui el seu dispositiu a 2.600 militars en 48 localitats

Les Forces Armades ampliaran avui el seu dispositiu per lluitar contra el coronavirus desplegant 2.600 militars en 48 localitats i a les estacions madrilenyes de Rodalies d'Atocha, Nuevos Ministerios, Santa Eugenia, Sol i Chamartín des de primera hora per evitar aglomeracions.

Així es va decidir en la reunió de coordinació de seguiment de la Covid-19 del ministeri de Defensa, celebrada ahir a la tarda i presidida per la ministra Margarita Robles, segons va informar el seu departament en un comunicat.

Es va acordar prosseguir l'operació Balmis per lluitar contra la pandèmia i ampliar la presència de les Forces Armades en 48 localitats, davant de les 28 on es van desplegar ahir, al voltant de 2.600 efectius davant dels 1.820 de dimarts.

Ahir, efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME), de l'Exèrcit de Terra i d'Infanteria de Marina, van treballar en localitats de totes les comunitats, menys Catalunya, País Basc (on només van anar soldats de l'UME a la base d'Araca a formar els soldats en tasques de desinfecció), Navar-ra i Múrcia. A més, Defensa ha acordat que avui a les deu del matí s'enviarà un equip avançat de reconeixement de la UME al recinte firal Ifema de Madrid, on l'Ajuntament ha habilitat 150 places destinades a persones sense llar que no tinguin símptomes de coronavirus. Aquesta actuació respon a la petició cursada pel consistori al ministeri d'Assumptes Socials i Agenda 2030 perquè els militars col·laborin en l'atenció a les persones sense sostre.