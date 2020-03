L'ordre de confinament de França permet sortir a córrer

França també ha dictat una ordre general de confinament amb unes excepcions força semblants a les espanyoles. Així, la norma és que no es pot sortir de casa i les excepcions són específicament enumerades: anar al supermercat o la farmàcia, a treballar si no s'ha pogut organitzar el teletreball, atendre persones vulnerables, les «necessitats de les mascotes»... Hi ha, però, algunes diferències que criden l'atenció.

Una és que a França es pot sortir al carrer a fer fúting o a caminar, no pas per passejar xano-xano ('flaner'), sinó com a «activitat física individual», sempre amb desplaçaments breus i a prop del domicili, i en cap cas per fer esport en grup. També s'autoritzen les «sortides essencials per a l'equilibri dels nens», sempre a prop del domicili i evitant qualsevol reunió amb altres famílies o altres nens. Les dimensions dels pisos de París fan comprensible aquesta excepció, i les de la majoria dels pisos de Catalunya també la justificarien