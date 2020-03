Més de 2.500 morts per coronavirus a Itàlia, amb 345 més en 24 hores

Itàlia registrava anir 2.503 defuncions pel coronavirus, després d'un augment de 345 en vint-i-quatre hores, segons l'últim balanç divulgat pel cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli, en roda de premsa.

El nombre de casos positius fins ahir a Itàlia, el segon país del món després de la Xina, era de 26.062, la qual cosa suposa un augment de 2.989 casos més respecte als del dilluns, mentre que ja s'han curades i han estat donades d'alta 2.941 persones.

Sobre aquest increment del nombre de contagiats des que va començar l'emergència, Borrelli va explicar que és normal respecte a la tendència d'aquests dies i que només es podran tenir dades de contagis inferiors la setmana que ve, quan comencin a fer efecte les mesures d'aïllament de la població que s'han adoptat. Amb això, el nombre de contagis totals des de la detecció del brot a final de febrer és de 31.506, comptant els positius, els morts i les altes.

Dels malalts, 2.060 es troben ingressats en unitats de vigilància intensiva, d'ells 879 a la regió septentrional de la Llombardia, la més afectada per la pandèmia. Per això, s'han hagut de traslladar cinquanta malalts de les unitats de vigilància intensiva, però no infectats amb el coronavirus, a altres centres d'Itàlia. Mentrestant, s'està construint un hospital de campanya a Bèrgam, una de les ciutats que més està sofrint el contagi i amb més de 350 morts en els últims dies. Segons els mitjans, els llits en vigilància intensiva de l'hospital de la ciutat, el Papa Joan XXIII, s'estaven acabant.