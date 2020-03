Les més de 400 places d'aparcament de la zona blava de Berga, gratuïtes

Les més de 400 places d'aparcaments de zona blava de Berga seran gratuïtes a partir d'avui i mentre duri la situació d'emergència pel coronavirus, segons va anunciar l'Ajuntament de Berga ahir, a la tarda.

En els dos primers dies laborables d'aplicació de l'estat d'alarma no s'ha posat cap denúncia i els treballadors de l'empresa pública BRG Serveis, que gestiona el servei, han fet serveis mínims. Fonts municipals han dit que la gratuïtat de la zona blava «afavorirà el confinament dels treballadors d'aquest servei».

Fonts de l'Ajuntament de Berga, han demanat als veïns que evitin aparcar «de forma permanent a les zones properes als establiments de primera necessitat dels diferents eixos comercials, així com a les immediacions de l'àrea d'urgències de l'Hospital Sant Bernabé amb l'objectiu de reservar aquestes places per fer aparcaments de curta durada». Les mateixes fonts han indicat que si no es respecten «aquestes recomanacions, es procedirà al restabliment de la zona blava»