Pere-Joan Cardona: «L'assaig a Can Ruti vol impedir que puguis anar infectant la gent durant 14 dies»

El científic manresà Pere-Joan Cardona, cap de la Unitat de tuberculosi experimental de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Can Ruti, no participa directament en l'assaig que duen a terme per combatre la Covid-19, però la seva expertesa -és especialista en microbiologia i parasitologia- el fa una persona ideal per entendre'n els objectius. Ho resumeix dient que «l'assaig a Can Ruti vol impedir que puguis anar infectant la gent durant 14 dies» a base de «reduir la càrrega viral de la gent que és positiva».

L'assaig es fa amb 3.000 persones de la Conca d'Òdena i de la zona metropolitana nord, 195 de les quals amb la malaltia i, de cadascuna d'elles, 15 contactes. «Es tractaran totes». La intenció és que en 21 dies hi hagi resultats.



«Això no és cap broma»

Cardona remarca la importància «que la gent agafi consciència que això no és cap broma» i que «si no ens ho prenem seriosament, pot acabar sent un desastre econòmic de primera magnitud». Insisteix en aspectes com «no saludar-se amb les mans, no parar els esternuts amb les mans i no tocar-se els ulls ni el nas» si no tenen les mans ben netes. Lamenta, alhora, que la gent hagi acaparat mascaretes innecessàriament, en la majoria dels casos, i que n'hi hagi escassetat als centres sanitaris on sí que fan falta als professionals.

El manresà no participa en l'assaig a Can Ruti però sí que col·labora amb BIOCOM-SC, el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. «Estem mirant tendències de la progressió» de la Covid-19, «com es propaga i intentar fer models per poder predir una mica el comportament». Remarca que «fa molts anys que fem models des del nivell cel·lular fins al poblacional». En aquest cas, la intenció és «predir a curt termini què passarà; si les mesures que fas són suficients o han de ser més agressives».

Especialista en tuberculosi, assegura que, a diferència d'aquesta malaltia, amb el nou coronavirus «s'ha de ser optimista perquè, en la mesura del possible, s'anirà generant gent immune. Amb la tuberculosi això no passa i estaríem perduts, o amb l'HIV, el virus de la sida. Si fos amb una patologia similar seria tremend!», exclama.

Quant a l'ús del test viral que la OMS recomana que es faci a tothom, Cardona considera que al principi sí que era necessari per «veure les cadenes de transmissió» però que en la fase actual no cal i recomana a qui tingui símptomes que «no acudeixi als centres sanitaris perquè estan atenent els casos més greus». Encara sobre aquest tema, opina que «de seguida es faran tests ràpids i no hi haurà el sarau d'ara. Hi haurà un point of care testing», una prova al punt d'atenció, «que podrà fer el mateix metge de capçalera i es podrà descartar més gent».

Tot i aquest missatge optimista dins de la gravetat -també destaca que és millor que hagi passat ara que quan va començar el fred i que és un virus que muta menys que la grip-, el manresà no amaga la seva preocupació per aspectes com ara «què passarà l'hivern vinent. No sabem com mutarà ni la immunitat de la gent que s'ha infectat. Fa de mal dir», assegura.