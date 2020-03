Sánchez presenta un pla de xoc de 200.000 milions per pal·liar el drama econòmic

El president de Govern Central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la mobilització de fins a 200.000 milions d'euros, el 20% del PIB espanyol, per pal·liar l'impacte econòmic i social de la crisi del coronavirus, dels quals 117.000 milions procediran íntegrament del sector públic (17.000 milions per a sectors vulnerables) i la resta es complementarà amb la mobilització de recursos privats.

Així ho va anunciar Sánchez en una roda de premsa telemàtica des del Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat un nou paquet de mesures com a «escut» a l'impacte de la crisi amb la finalitat de «frenar la corba descendent» de l'ocupació i la producció. «És la major mobilització de recursos econòmics de la història recent d'Espanya», va afirmar Sánchez.

Amb aquest pla de xoc va insistir diversos cops que «ningú quedarà enrere», si bé va subratllar que cal actuar «units» administracions, treballadors i empresaris per capgirar la situació. Per això, també va demanar a les empreses que mantinguin l'ocupació i l'activitat econòmica.

Sánchez destina 600 milions per a la prestació de serveis bàsics a comunitats autònomes i ens locals i es garanteixen els subministraments i els serveis de comunicacions, així com el dret a l'habitatge amb la moratòria de les quotes d'hipoteques per a persones en situació d'especial vulnerabilitat durant dos mesos. També va anunciar una línia d'avals amb valor de fins a 100.000 milions que permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions en el sistema econòmic si s'incorpora al sector privat. L'Estat serà el garant de les operacions. Hi haurà una línia d'avals addicionals de 2.000 milions per a empreses exportadores amb mecanismes àgils i mesures per facilitar la reestructuració de crèdits a exportació agràries afectades per la sequera. A més, es destinen 30 milions a recerca de vacunes contra la Covid-19, i també s'ajudarà les empreses a la compra d'ordinadors per afavorir el teletreball durant l'estat d'alarma.

Les noves mesures se sumaran a les primeres del paquet de xoc econòmic ja recollides en el decret-llei aprovat dijous passat al Consell de Ministres extraordinari, amb la injecció de 18.225 milions per pal·liar les conseqüències econòmiques. A més, el Govern ha aprovat que tots els autònoms amb pèrdues severes, també els societaris i els empresaris, puguin accedir a una prestació extraordinària per cessament d'activitat i quedin exonerats de pagar les quotes a la Seguretat Social.

També s'ha aprovat l'exoneració del pagament de cotitzacions a les empreses que, en lloc d'acomiadar treballadors, s'acullin a expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO). Tots els ERTO es consideraran fets per força major, es gestionaran amb rapidesa en un termini de cinc dies, i tots els treballadors afectats per aquests procediments tindran dret a cobrar l'atur encara que no compleixin el període de cotització mínim exigit per a això. A més, no es considerarà consumit el temps que duri la percepció d'aquesta prestació (comptador a zero). Això, segons el Ministeri de Treball i Economia Social, es considera un parèntesi en la prestació de desocupació que no afectarà eventuals prestacions futures del cotitzador.



Moratòria de la Generalitat

El Govern va aprovar ahir al Consell Executiu una moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat fins que finalitzi l'estat d'alarma decretat pel Govern central. El segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia global de la Covid-19 també disposa d'una partida de 7,5 milions d'euros per compensar les pèrdues dels treballadors autònoms i que no disposin de fonts alternatives d'ingressos. Així es preveu una ajuda de fins a 2.000 euros per als autònoms dedicats a negocis l'activitat dels quals s'hagi decretat el tancament i que alhora acreditin una «reducció dràstica i involuntària» de la facturació.

En matèria de contractació pública, el Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l'ocupació malgrat no poder prestar efectivament el seu servei, per la qual cosa es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d'assegurances dels empleats de les empreses afectades des que es va decretar el tancament dels diferents equipaments.