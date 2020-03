Tres cossos de policia vigilen la frontera cerdana en 6 punts

El pas fronterer de la Cerdanya va quedar blindat ahir, dimarts, amb la instal·lació de fins a sis controls policials. Els cossos dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia civil s'han coordinat per establir patrulles no tan sols en el pas principal que comunica Puigcerdà i la Guingueta d'Ix sinó que també en altres cinc punts de la xarxa viària secundària. Aquest fet ha creat una barrera policial al mig de la vall que obliga els que la volen traspassar a justificar la seva itinerància.

El cos de la Guàrdia Civil feia els controls amb els agents de la unitat de muntanya, mentre que el cos de la Policia Nacional espa-nyola ho fa amb els agents de la capital cerdana i reforços rebuts des de la comandància de Girona. Els altres punts on els cossos policials han establert els controls són el camí entre Age i Palau, el camí dels Enamorats del Pla de Rigolisa, que enllaça la part nord de Puigcerdà amb Ur i el Camí de la Vinyola que connecta la capital amb la Tour de Querol pel conegut com a pas dels contrabandistes.

Els agents demanen als conductors el motiu del seu viatge i en cas que estigui justificat els deixen circular. Si els conductors no poden justificar el motiu del seu viatge els fan recular. Estan autoritzats a passar les tanques els treballadors transfronterers, molts dels quals van a l'Hospital de Cerda-nya, els cerdans de nacionalitat espanyola que viuen a l'alta Cerdanya i els francesos que han d'entrar a la Baixa Cerdanya per anar a l'hospital o a treballar. No obstant això, l'estat de confinament que ja es viu als dos costats de la frontera, després que aquest dilluns a la nit ho hagi decretat també l'Estat francès, fa que el trànsit de vehicles per la Cerdanya sigui molt inferior al d'una jornada laboral habitual.

El fet que la vigència de l'ordre de tancament de fronteres sigui sine die amb un mínim de dues setmanes, obligarà els tres cossos a fer fins a tres torns en cada un dels controls, en els quals hi ha un mínim de dos agents.

El tall fronterer per evitar la propagació del contagi també s'aplica a la frontera entre l'Alt Urgell i Andorra. En aquest cas, el control de la Policia Nacional espanyola se suma al que ja feia el cos andorrà. Tan sols poden creuar la frontera comunitària d'Andorra els residents al Principat i els treballadors transfronterers.

La mesura demanada pel Govern català i aprovada dilluns pel Govern de l'Estat s'aplica per incrementar la restricció al trànsit de vehicles.