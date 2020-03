Els alcaldes demanen garantir la prestació als treballadors confinats

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que aclareixi la situació laboral en què es troben les persones confinades a la Conca d'Òdena. Castells exigeix instruccions clares en aquest aspecte, ja que els treballadors infectats i aïllats tenen assegurada la baixa per incapacitat laboral temporal, no així els confinats.

«Tots aquells treballadors i treballadores confinats no tenen garantia d'aquesta prestació», va assegurar, i va afirmar que el 80% de les trucades i missatges que estan rebent els telèfons d'atenció ciutadana són sobre aquest tema. «Exigim a la Generalitat instruccions clares en aquest aspecte», va afegir.

A la Conca d'Òdena hi ha uns 16.000 treballadors i uns 4.000 autònoms, per això Castells demana «que s'autoritzi que aquests treballadors tinguin accés a la baixa, que siguin respectats els seus drets». «Hem de donar resposta als drets dels nostres treballadors i treballadores», va afegir.



Primers ERTO

També en l'àmbit laboral, el batlle va reconèixer que ja els consta que està havent-hi ERTO en empreses de la zona confinada. En aquest sentit, Castells va demanar

«retroactivitat per a la Conca d'Òdena, que estem confinats des de dijous. Que l'Estat reconsideri posar un annex al Reial Decret perquè les empreses de la Conca d'Òdena puguin afegir-se als ERTO de manera retroactiva. Si no, estarem en estat de debilitat per a les nostres empreses».

L'alcalde, en la seva compareixença diària, no va donar mostres d'optimisme perquè les dades indiquen que la corba del virus no reverteix. Va desitjar «una ràpida recuperació en un moment tan complicat» i va advertir que «preveiem que els positius s'incrementin. En aquests moments tenim 100 analítiques de PCR pendents de ser retornades».

El batlle també va indicar que tots els difunts són traslladats en bosses hermètiques sense juntes. Seguidament, les persones difuntes són «incinerades o enterrades sense vetlla, segons indica el departament de Sanitat. I va lamentar la situació per les famílies. «Tenim l'obligació de mantenir les mesures sanitàries. Demanem comprensió a la població», va afegir. També va sortir en defensa de les residències de la gent gran, on hi ha hagut diversos casos i va insistir que fan tot el que poden, va dir.