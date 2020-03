Catalunya suma 27.000 afectats per ERTO i la crisi s'accelera a la indústria

Catalunya sumava ahir un total de 27.651 treballadors afectats per ERTO, en haver-se registrat ja 360 expedients d'aquest tipus pel coronavirus, una crisi sanitària l'impacte econòmic de la qual s'accelera en la indústria, especialment en la de l'automòbil. I és que l'aturada de la planta de Seat a Martorell i la de Nissan a la Zona Franca està provocant que empreses proveïdores de les dues preparin els seus propis expedients de regulació temporals d'ocupació.

Representants sindicals d'Adient, una empresa d'Abrera que dona feina a més de 400 persones i que proporciona seients per a l'Audi A1 i per al Seat León, expliquen que la planta està parada i que ja estan en converses amb la companyia per negociar un ERTO. També està en compàs d'espera l'abrerenca Faurecia, que produeix taulers de control i consoles per a Seat i pa-nells per a diversos models de Nissan.

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), alerta que per cada treballador de Seat es generen tres o quatre llocs de treball d'empreses proveïdores, de manera que dona per fet que l'ERTO de Seat, que afectarà un màxim de 14.771 persones, es traduirà en els expedients en empreses de tot tipus, entre elles de components, de serveis o bé logístiques.