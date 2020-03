CCOO i UGT acusen Correus d'exposar els seus treballadors

Els sindicats CCOO i UGT han fet públic un comunicat conjunt en què acusen Correus d'anteposar el negoci a la salut i seguretat dels treballadors exposant «innecessàriament» més del 75% de la plantilla al contagi per coronavirus sense mesures de protecció.

Tots dos sindicats denuncien que Correus actua contra el criteri del reial decret del govern d'Espanya, i adultera la realitat en afirmar que només està prestant «serveis essencials» mentre carters i carteres de tot l'Estat lliuren tot tipus de productes.

CCOO i UGT denuncien amenaces als treballadors per part dels caps de les oficines perquè surtin a repartir sense protecció, arriscant la seva salut. «La Policia Nacional ha hagut d'intervenir en diverses unitats de repartiment per forçar el tancament per no complir les mesures de seguretat i prevenció», afirmen.



43 professionals afectats

Ahir es va celebrar la primera de les dues reunions previstes entre empresa i sindicats, després de la implantació del protocol d'actuació per la Covid-19 a Correus el 15 de març.

En aquesta primera trobada, l'empresa va informar de les mesures organitzatives adoptades i va oferir les primeres dades des de l'inici d'aquesta crisi sanitària: 43 treballadors contagiats i gairebé 400 en quarantena.

? Zona 1 (Galícia, Astúries i Castella i Lleó, excepte Sòria): 3 contagis, 90 en quarantena.

?Zona 2 (País Basc, Navarra, La Rioja, Cantàbria, Aragó i Sòria): 2 contagis, 14 en quarantena.

?Zona 3 (Catalunya): l'empresa ha comunicat 2 contagis i 116 en quarantena, però CCOO «hem confirmat un mínim de 4 contagis a la província de Barcelona».

? Zona 4 (Madrid, Castella-la Manxa i Extremadura): 29 contagis, 136 en quarantena.

?Zona 5 (País Valencià, Múrcia i Illes Balears): 2 contagis, amb 6 en quarantena.

? Zona 6 (Andalusia, Ceuta i Melilla): 4 contagis, 36 en quarantena.

?Zona 7 (illes Canàries): 1 contagi, ningú en quarantena.

A la vista de les dades, CCOO i UGT critiquen la falta de responsabilitat de la direcció pel que fa a mesures preventives.