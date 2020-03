El confinament francès permet sortir a córrer i signar-se un mateix l'autorització per estar al carrer

França també ha dictat una ordre general de confinament amb unes excepcions força semblants a les espanyoles. Així, la norma és que no es pot sortir de casa i les excepcions són específicament enumerades: anar al supermercat o la farmàcia, a treballar si no s'ha pogut organitzar el teletreball, atendre persones vulnerables, les «necessitats de les mascotes»... Hi ha, però, algunes diferències que criden l'atenció.

Una és que a França es pot sortir al carrer a córrer o a caminar, no pas per passejar xano-xano ( flaner), sinó com a «activitat física individual», sempre amb desplaçaments breus i a prop del domicili, i en cap cas per fer esport en grup. També s'autoritzen les «sortides essencials per a l'equilibri dels nens», sempre a prop del domicili i evitant qualsevol reunió amb altres famílies o altres nens. Les dimensions dels pisos de París fan comprensible aquesta excepció, i les de la majoria dels pisos de Catalunya també la justificarien.

L'altra diferència notable (de moment!) és que quan un francès surt de casa seva, per motius de feina o per qualsevol altre dels motius autoritzats, qualsevol guàrdia li pot demanar «el certificat», i si no el presenta li pot caure una multa. Quin certificat? Ho expliquem.

Com a aquesta banda dels Pirineus, a l'altra es pot sortir de casa per raons de feina, tant per anar al lloc de treball com per viatjar per motius professionals, però abans de moure's cal estar segur de portar al damunt una «justificació de desplaçament professional» signat per la vostra empresa. Hi ha un model que es pot descarregar d'internet però, a manca d'impressora, es pot copiar en qualsevol full en blanc. En aquest document l'empresari certifica que els desplaçaments de l'empleat no poden ser ni ajornats ni substituïts per teletreball.

Aquest justificant és de validesa permanent, però per a la resta de sortides de casa cal omplir cada vegada, per a cada sortida, una declaració personal certificant el motiu del desplaçament, segons un model en què s'apunten les dades del qui es desplaçarà i es marca una de les caselles en què s'organitzen els possibles motius de la sortida: per feina; per compres de primera necessitat en establiments autoritzats; per motius de salut; per motius familiars imperatius, per assistència persones vulnerables o la cura d'infants; i per activitat física individual o necessitats dels animals de companyia. Tot i que els decrets del govern admeten les sortides perquè s'esbravi la mainada quan ja no s'aguanta, no s'especifica quina casella del formulari cal marcar.

D'aquests certificats, sense cap altra garantia que la paraula de la persona que el signa, se n'ha de fer un de nou cada vegada que se surt de casa; la declaració que s'ha elaborat al matí per anar al supermercat no serveix per passejar el gos a la tarda. S'han vist per internet declaracions manuscrites en paper de bloc quadriculat, que en teoria tenen validesa legal.