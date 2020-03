Convé mantenir el contacte amb persones grans que viuen soles

Experts de la UOC també fan unes indicacions similars de cara a les persones grans que viuen soles, a qui diuen que cal prestar una atenció especial, tenint en compte que la situació de confinament accentua l'aïllament social d'aquest col·lectiu.

En aquest sentit, es recomana a la gent gran pensar que és una situació puntual que, malgrat la seva importància, passarà, i cal que mantinguin la comunicació amb familiars i amics, ja sigui per videoconferència o simplement per telèfon. Si es pot, també seria bo entrar en comunitats virtuals per compartir interessos sobre llibres, cinema, cuina, fotografia, o altres qüestions.

També és important l'activitat i l'exercici adequat a les possibilitats de cadascú, encara que sigui passejant pels diferents espais de la casa.