Creen una xarxa ciutadana de suport a Solsona per ajudar les persones en risc

L'escenari de crisi derivat del coronavirus ha despertat la solidaritat a Solsona mitjançant la creació de la xarxa de suport mutu, que en aquests moments integren una seixantena llarga de persones voluntàries. El seu objectiu és garantir la protecció dels col·lectius vulnerables del municipi. Aquest dilluns s'ha dut a terme una reunió de coordinació d'aquesta nova plataforma amb els Serveis Socials i la regidoria d'Afers Socials per optimitzar els recursos i adoptar totes les mesures dels protocols de seguretat que cal seguir.

Entre les accions acordades, s'ha decidit que cada persona de la xarxa estarà pendent del seu veïnat i entorn per detectar els ciutadans que poden necessitar algun tipus d'assistència durant el confinament, com per exemple per fer la compra, anar a la farmàcia, treure el gos al carrer o fer encàrrecs urgents. En aquells casos que es detectin situacions d'alt risc, s'informarà els Serveis Socials perquè hi intervinguin.

Tota persona que formi part dels col·lectius de risc o necessiti algun tipus de suport pot trucar als telèfons 973483234 (Serveis Socials), 663668184 (Ivan) i 670884723 (Berta).