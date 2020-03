Deu multes a Manresa per ser al carrer sense motiu justificat

En compliment de l'estat d'alarma vigent des de diumenge i de les mesures de prevenció per fer front a la propagació del coronavirus, la Policia Local de Manresa ja ha interposat una desena de sancions a persones per incomplir les restriccions de mobilitat.

La pràctica totalitat dels agents estan dedicats a vetllar per les mesures de protecció, alerten persones que les incompleixen i, si cal, apliquen el règim de sancions. L'Ajuntament de Manresa va recordar ahir amb un comunicat la necessitat de mantenir el confinament i només sortir de casa quan és estrictament imprescindible.

Els agents de la Policia Local de Manresa fan rondes i controls per la via pública, amb l'objectiu de vetllar perquè es compleixi el decret, que només permet circular pel carrer per motius justificats (laborals, per anar a comprar, etc). Cadascuna de les patrulles té un sector de control assignats i, a més, els agents atenen els requeriments de veïns, que alerten que en algun indret de la ciutat hi ha alguna concentració de persones. Els agents alerten i, si cal, sancionen les persones que es troben pel carrer sense motiu justificat.

La policia també vetlla pel compliment correcte de les mesures decretades pel que fa a l'obertura de locals. Diumenge, primer dia en què es va decretar el tancament obligatori de bars, restaurants i altres establiments, la policia de Manresa va clausurar prop de 70 locals. La resta de dies s'han fet molt poques actuacions en aquesta línia, perquè la gran majoria de locals estan complint escrupolosament les mesures decretades. Ahir també es va ordenar el tancament de locutoris, establiments sobre els quals hi havia alguns dubtes.

L'Ajuntament de Manresa reitera una vegada més la necessitat que la població respecti el confinament i es quedi a casa, llevat dels casos en què sigui del tot necessari sortir.

A més, els agents de la Policia Local també van atenent els serveis ordinaris que hi va havent.