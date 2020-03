Una empresa de roba esportiva fa una crida a la població per fer mascaretes

L'empresa igualadina Elements ha fet una crida als veïns dels municipis confinats perquè els ajudin a confeccionar mascaretes. La idea és distribuir-les, a posteriori, entre farmàcies i entitats de la Conca d'Òdena que les necessitin. Els únics requisits, explica l'impulsor de la iniciativa, Antoni Riera, és estar a la zona confinada, disposar de temps i d'una màquina de cosir, ja que les confeccionarien a casa. En cosa d'hores, explica Riera, més de 200 persones s'han sumat a la iniciativa.

Elements disposa del material de primera qualitat al magatzem de l'empresa, al polígon de les Comes d'Igualada. La idea és que els voluntaris vagin a recollir els paquets, de 50 unitats, i allà se'ls donaran unes indicacions de com s'han de cosir. Un cop les tinguin enllestides, seran repartides allà «on faci més falta», diu Riera, que assegura que amb el material del qual es disposa n'hi hauria per als prop de 70.000 veïns de la zona confinada.

Riera explica que, inicialment, s'havien plantejat només tenir la complicitat d'alguns tallers de la zona, «però amb la tradició tèxtil de l'Anoia sabem que molta gent té màquina de cosir a casa». A més, creu que és una alternativa per passar el confinament «d'una manera més solidària».