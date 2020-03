Empreses i sindicats locals es preparen per a una allau d'expedients els propers dies

Empreses industrials i comitès del Bages i l'Anoia negociaven ahir fins tard com aplicar mesures de flexibilització i la presentació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per fer front a la tempesta generada pel coronavirus i per la davallada de les comandes i dels subministraments. Almenys Magneti Marelli, Maxion Wheels i Gestamp (que sumen més de 800 treballadors) estaven ultimant ahir la presentació dels ERTO, que es podrien fer efectius aquesta mateixa setmana, segons explicaven fonts de CCOO i confirmaven algunes de les empreses. Ausa també es prepara per executar un ERTO al començament d'abril, mentre de moment deixa un mínim de plantilla a la fàbrica per atendre les urgències de clients i proveïdors.

A l'Anoia, la situació és molt similar, amb una indústria de l'automoció molt dependent de Seat, que ja ha anunciat que pararà màquines. Francesc Rica, secretari general d'UGT de la territorial de la qual depèn la comarca, avançava que «totes les grans empreses del sector estaran aquesta setmana amb expedients», però expressava dubtes sobre com s'aplicaran aquestes mesures. «Tot és nou i no sabem com reaccionaran ministeri i departament», explicava Rica.

En el cas de la Conca d'Òdena, confinada des de la setmana passada, la situació és singular. Algunes empreses, diu Rica, ja van moure fils fa uns dies per aplicar expedients, tot i les recomanacions sindicals, apunta Rica, perquè es prenguessin decisions després de conèixer-se el reial decret fet públic dimarts pel president del Goven espanyol, Pedro Sánchez. «No sabem quina és la situació ara mateix d'aquestes empreses, perquè el decret cobreix la seguretat social dels treballadors en ERTO, un terç del salari. Crec que l'Anoia està sent perjudicada en relació amb la resta de Catalunya, en aquest sentit», deia Rica.

Una altra particularitat, apuntava Alfonsa Santiesteban, coordinadora de l'Anoia de CCOO, és quina serà la condició amb què s'abordaran les situacions dels treballadors confinats a la conca que no han pogut sortir a treballar. «Es va dir inicialment que aquests casos es podrien abordar com si fossin accidents de treball, però ara sembla que no és així, i les empreses no saben ara mateix com pagar-ho. S'hi ha de donar una solució», deia Santiesteban, que apuntava que Indústries Valls és una de les empreses que ja ha anunciat als treballadors la voluntat de presentar un ERTO. També Snop i Schneider estarien preparant l'expedient, segons Francesc Rica.

Al Bages, Miquel Galí, responsable de Recursos Humans de la planta santpedorenca de Gestamp, explicava a aquest diari que «els clients ens estan parant, però encara ens arriba algun camió de llocs com Alemanya. La setmana que ve, però, creiem que tothom estarà aturat. Com a màxim divendres haurem presentat l'ERTO». En termes similars s'expressava Josep Maria Esquius, cap de recursos humans de Maxion Wheels, que confia que, tot i no tenir res signat ahir encara, «es pugui demanar l'autorització per suspendre l'activitat ja divendres. Demà [per avui] signarem l'acord».

Antoni Tachó, conseller d'Ausa, explicava que «els grans fabricants mundials estan parant la producció. Nosaltres també ho estem fent, però mantenim certa flama perquè tenim clients i proveïdors de països on la crisi encara els afecta poc». Ara mateix Ausa té una vintena llarga de persones treballant físicament a la planta de Manresa, dels departaments indispensables per garantir les comandes en marxa. «Estan treballant amb les mesures de seguretat molt reforçades», diu Tachó. Amb tot, l'empresa creu que a començament d'abril haurà d'activar un expedient. «Arribarà un moment que ni ens arribarà material ni els clients voldran que els servim en aquell moment la comanda. A més, hem de pensar en el confinament dels treballadors», deia Tachó, que destacava «l'entrega de tota la plantilla per afrontar una situació que hem de resoldre entre tots».

Mentrestant, altres empreses del territori busquen adaptar-se a la situació. ICL ja ha reduït a la meitat la seva producció. La berguedana Montajes Rus, que aporta 500 treballadors externs a la minera, prendrà aviat decisions en funció del que faci ICL, expliquen fonts de CCOO.