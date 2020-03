Experts esperen una Espanya en recessió el segon semestre

La crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus tindrà greus conseqüències per a l'economia d'Espanya, segons experts de l'escola de negocis ESADE, que auguren que «és pràcticament segur» que el país entrarà en recessió durant el segon semestre del 2020. Segons els professors del departament d'Economia, Finances i Comptabilitat Pedro Aznar i Pedro Rey, un dels factors més determinants per a l'economia d'Espanya davant de la crisi és la seva dependència del turisme, un dels sectors més importants del PIB local i que es veurà més castigat per l'impacte en la demanda agregada i en l'ocupació. El sector tenia a final del 2019 2,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social sobre un total de 19 milions.