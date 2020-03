Mantenir un horari més o menys regular, airejar-se en patis o balcons, alternar activitats que també impliquin moure's, i no estar en tot moment pendents de l'actualitat. Són algunes de les mesures que ens poden ajudar a fer més suportable i no tan feixuc el confinament a casa, segons recomanen psicòlegs consultats per aquest diari.

«Hem d'entendre que això no és una mesura de càstig, sinó de protecció de la salut pública», sosté l'executiu de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, Pere Bonet, i defensa que si es difon i s'entén bé aquest missatge «pot alleugerir l'estat d'ànim» de les persones. A partir d'aquí, i més enllà del teletreball en cas que n'hi hagi, Bonet recomana «muntar-se un esquema d'activitat», combinant la lectura, la televisió, les xarxes i també l'exercici, «encara que siguin coses que normalment un no fa a casa». I és que «no pel fet d'estar a casa vol dir anar a dormir tard i llevar-se tard», sinó que recomana seguir una rutina horària «per no perdre la disciplina, perquè això no són unes vacances».

El professor de Psicologia i vicedegà de la facultat de Psicologia de la UB, David Gallardo, es pronuncia en uns termes semblants. «És important no quedar-se quiet perquè no és bo», i en aquest sentit també recomana mantenir un horari regular i el més semblant possible al que es té quan es fa vida normal, tenint en compte que en aquestes circumstàncies, «mantenir situacions que ens apropin a la rutina anterior ens pot ajudar».

En aquest sentit, recomana seguir el mateix horari en el cas de teletreballar, i a les estones lliures «és bo anar-se movent». Entre altres coses proposa fer estiraments de braços i cames, traslladar-se d'un lloc a un altre pujant i baixant escales, fer exercici en cas de tenir algun aparell de gimnàstica, «i parlar amb el veí de balcó a balcó com es feia abans». En estones de més repòs també recomana la lectura, i tenint en compte que no es pot sortir al carrer més enllà de les situacions d'urgència, en la mesura que es pugui «hem d'intentar que ens toqui l'aire», obrint finestres i sortint de tant en tant al balcó o al jardí.



Les xarxes, per comunicar-se

Gallardo diu que una de les situacions derivades del confinament que pot provocar més preocupació o angoixa és la separació entre membres d'una mateixa família que viuen en llocs diferents. En aquest cas, posa en valor les noves tecnologies com a eina per fer-hi front «i ajudar a mitigar els efectes». Ho compara amb els casos de familiars que passen períodes més o menys llargs d'estudi o de feina lluny de casa, si bé puntualitza que ara aquesta situació es pot donar amb la gent gran, no tan avesada amb l'ús de determinada tecnologia.

Més enllà d'aquesta utilitat, les noves tecnologies, i especialment les xarxes socials, es veuen com un factor positiu també per a la consulta si no se'n fa un consum excessiu, i mirant d'actuar més que mai «buscant el criteri i l'evidència», apunta per la seva banda Pere Bonet. Diu que en circumstàncies com l'actual «cal saber destriar» allò que es consulta per informar-se i entretenir-se bé, però mirant de no caure en el parany de possibles fakes o situacions que puguin generar encara més angoixa.

Quant a la informació, els psicòlegs apunten que no és bo estar pendent a cada moment del que passa «perquè ens pot esverar i generar ansietat», diu Gallardo, i dona per fet que «de les coses importants segur que ens n'assabentarem».