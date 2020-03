L'hospital de Berga habilita una planta per a possibles casos de coronavirus

L'hospital de Berga ha habilitat la segona planta per atendre els malalts a qui, preventivament, s'aplica el protocol de coronavirus davant la sospita que el tinguin. Actualment hi ha ingressades una desena de persones que es mantenen aïllades. L'accés a la planta és restringit i els professionals sanitaris que en tenen cura han de prendre mesures de protecció, segons ha pogut confirmar Regió7 de fonts solvents.

Fins anit, no hi havia cap cas confirmat de coronavirus al Sant Bernabé, segons fonts del centre hospitalari berguedà.

Per tal de poder destinar aquesta planta a pacients que podrien tenir la Covid-19 i mantenir-los aïllats mentre no es coneixen els resultats de les proves que se'ls han fet , s'ha hagut de traslladar el servei de tractaments oncològics, que era a la segona planta, a un espai de l'edifici nou de l'hospital. Pel que fa al servei de cirurgia ambulatòria que s'hi prestava, s'ha anul·lat i ja no s'utilitza, i els espais que s'hi destinaven no fan falta. També s'ha deslliurat una habitació que estava reservada per al descans dels professionals del SEM, segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts de solvència contrastada.

Amb la redistribució esmentada, s'ha pogut destinar tota la segona planta per atendre els pacients que podrien tenir coronavirus i mantenir-los aïllats de la resta per evitar contagis. Aquesta mesura s'ha pres d'acord amb els protocols establerts pel Govern català. L'aïllament suposa que les portes de la planta estan tancades i l'accés està restringit. Per entrar i sortir d'aquesta planta cal fer-ho complint mesures especials. Els professionals han d'anar protegits amb l'equip establert.

La xifra exacta de persones ingressades ha estat impossible de confirmar perquè fonts del centre han indicat que el protocol establert pel departament de Salut no els permet donar la informació.

Les persones ingressades en aquesta planta presenten afeccions respiratòries, tenen febre o processos com els de la grip convencional o pneumònia. A causa del seu estat de salut i davant la sospita que puguin tenir la Covid-19, se'ls ha ingressat en aquesta planta. Se'ls han agafat mostres i se'ls fan les proves del coronavirus a laboratoris externs per confirmar o desmentir tenen la nova malaltia, segons ha pogut confirmar aquest diari. Sobre el paper els resultats es podrien tenir en hores, però, a la pràctica, la gran demanda actual fa que es trigui de dos a tres dies, aproximadament.

Les mateixes fonts ha confirmat que a l'hospital berguedà no hi ha persones intubades a causa de la Covid-19. I és que el centre hospitalari berguedà no disposa d'UCI. Per tant, si hi hagués algun pacient que requerís aquest tipus d'assistència específica, s'hauria d'atendre fora del centre.

L'hospital comarcal Sant Bernabé destina la primera i la tercera plantes a llits convencionals. La quarta planta és per a pacients sociosanitaris. I a la cinquena hi ha un hospital de dia psicogeriàtric que, a causa de la crisi del coronavirus, s'ha tancat.



Nova organització de la feina

La crisi del coronavirus ha obligat a muntar una nova organització de la feina i distribució d'equips a l'hospital comarcal Sant Bernabé. L'objectiu és aïllar al màxim els professionals sanitaris i garantir que puguin continuar prestant aquest servei en cas que es declarin casos. Així, s'han dividit els equips perquè hi hagi professionals que estiguin a casa i d'altres que treballin al centre o teletreballin. Cada dia hi ha present un equip de direcció i coordinació.

L'alcaldessa de Berga i regidora de Salut, Montse Venturós, ha explicat que s'han dividit els equips perquè, si hi hagués alguns cas positiu per Covid-19, caldria aïllar els professionals que hi hagin estat en contacte. Si això passés, anirien a treballar els efectius que haurien romàs a casa seva i que no haurien estat exposats al contagi. D'aquesta manera es vol garantir l'atenció dels pacients del centre.