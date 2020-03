L'oficina de Correus de Manresa obre només tres hores i no reparteix paquets d'Amazon

L'horari d'obertura de l'oficina de Correus de Manresa s'ha reduït dràsticament a causa del coronavirus i les mesures extraordinàries que ha pres l'empresa estatal per evitar contagis. De les dotze hores que obre habitualment (de 8.30 a 20.30 h) s'ha passat a només tres, de 9.30 a 12.30 h, i de dilluns a divendres. Dissabtes està tancada.

Hi ha un treballador per cada dos mostradors –ara en són quatre, mentre que normalment n'eren vuit– i, a l'entrada, hi ha una persona que guia els clients cap al taulell segons les seves necessitats, ja que la màquina on s'agafen els tiquets no està operativa per evitar que la gent la toqui amb les mans. Els treballadors que atenen a l'oficina ho fan en tres torns, és a dir, treballen un dia, descansen els dos següents, i hi tornen. Pel que fa al departament de carteria, també s'han fet dos torns però l'horari és el mateix de sempre.

Seguint les indicacions de Cor-reus per a totes les seves oficines, el personal porta guants i manté una distància d'un metre amb l'usuari, que s'ha d'esperar darrere una línia de seguretat. La identificació es fa ensenyant el DNI i ja no cal signar cap paper. Quan la persona s'acosta al taulell, el treballador de Correus s'enretira. Al final de la jornada, es desinfecten totes les superfícies amb què entren en contacte els treballadors. Ho explica Carme Carrió, directora de l'oficina de Manresa.

L'empresa únicament presta aquests dies el servei postal universal, és a dir, l'enviament de cartes de fins a 2 quilos, cartes certificades, paquets blaus fins a 20 quilos (sense compromís de termini d'entrega) i girs postals. No es reparteixen paquets estàndard i prèmium, és a dir, els que es reben en un termini de 48 o 72 hores, i que inclouen tota la paqueteria d'Amazon.

Un altre efecte de la Covid-19 és que no es tramiten notificacions de l'administració. Un exemple són les multes. De moment, diu Carrió, no caduquen.