Un jove de només 21 anys ha mort aquest dijous per coronavirus. Es tracta d'un nou de Badia del Vallès amb un estat de salut amb factors de risc. Ha mort a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on estava ingressat. L'Ajuntament de la ciutat n'ha informat a través d'un comunicat on ha transmès el seu condol a al família. El consistori insisteix en la necessitat què "tothom extremi les precaucions i exerceixi la seva responsabilitat" per reduir al mínim els riscos de contagi.