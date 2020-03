Un mort més a Olesa, un altre a Igualada i un total de 17 infectats i 80 aïllats a Althaia

El coronavirus va fer augmentar el total de defuncions a Catalunya per aquesta pandèmia fins a 55 persones, catorze més que el dia abans, mentre que a l'Estat espanyol la xifra s'enfilava als 598.

Del total de morts a Catalunya, el brot d'Igualada va aportar una nova víctima mortal que va fer augmentar el total de defuncions fins a quinze. Un altre mort comptabilitzat prové d'Olesa de Montserrat i ja són dos els ancians que han perdut la vida pel coronavirus, que té 80 persones confinades a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Manresa, on s'atenen disset casos positius.

El departament de Salut de la Generalitat va informar ahir al vespre que en les darreres 24 hores s'havien confirmat 836 positius nous de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Això vol dir passar en un dia de 1.866 a 2.702 infectats.

Del total de casos acumulats fins ara han mort a Catalunya per la Covid-19 un total de 55 persones, totes amb patologies prèvies. Pel que fa al nombre total d'afectats a Catalunya, un total de 92 persones estan greus. A més a més, del nombre total d'afectats arreu del país, 228 són professionals sanitaris.

Pel que fa al brot d'Igualada, Salut va confirmar un total acumulat de 207 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot. Set persones estan greus i 15 han mort per la Covid-19. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 91 són professionals sanitaris.



Sis avis morts a Capellades

Sis interns de la residència de la Fundació Privada Consorts Guasch de Capellades han mort els darrers dies com a conseqüència de les complicacions per la infecció de Covid-19. Aquestes sis víctimes no es poden sumar a les morts de la comarca de l'Anoia, o de l'Hospital d'Igualada, perquè algunes hi han estat tractades i altres no.

L'Ajuntament de Capellades va fer ahir una comunicació a la ciutadania per donar el condol a les famílies amb víctimes mortals i el suport als professionals de la residència. Però, també, perquè, davant la gravetat de l'afectació, la població extremi les mesures i faci casi de la necessitat de romandre a casa.



«Ens en sortirem»

L'alcalde de la població, Salvador Vives, va indicar que «el confinament absolut és la millor mesura per als veïns». Al mateix temps va assegurar que «s'estan prenent les mesures i d'aquesta ens en sortirem». A la nota informativa adreçada als veïns, l'alcalde i regidor de Salut de la població assegurava que «la presidència del Patronat i la direcció del centre, sempre en coordinació amb Salut Pública de Catalunya, han habilitat la primera planta per confinar les persones afectades i continuar fent el control mèdic intensiu». I afegia que el CAP treballa d'acord amb la infermeria del centre assistencial per fer «un control continu i un seguiment de totes les afectacions de la residència».

Als usuaris de centre de dia ja se'ls va fer anar cap a casa seva quan es van començar a aplicar les mesures de prevenció del coronavirus, i es van prohibir les visites de familiars de les persones internes, com a la resta de residències, però aquestes mesures no han estat suficients per evitar que el coronavirus entri al centre assistencial.

Com que els familiars dels interns no poden visitar-los, la residència s'hi posa en contacte cada dia per tenir-los al corrent del seu estat.



Preocupació a Olesa de Montserrat

Una segona persona interna de la residència de la Fundació Privada Santa Oliva, situada a Olesa de Montserrat, va morir dimarts al vespre, segons van informar ahir fonts municipals.

Aquest és un brot que, de moment, ha provocat aquestes dues víctimes mortals i manté hospitalitzades a Sant Joan de Déu de Martorell 7 persones més.

Després d'analitzar la situació, els responsables de sanitat consideren que aquest brot de la residència Santa Oliva, d'Olesa de Montserrat és independent del del CAP, on hi va haver una persona de l'equip sanitari que va contraure el coronavirus. A part dels afectats que són residents de Santa Oliva, hi ha 5 veïns més d'Olesa de Montserrat ingressats a Martorell, on s'atenen una seixantena de casos.

La residència Santa Oliva, que gestiona una fundació privada nascuda a la mateixa població, té actualment 106 places, 15 de les quals són de centre de dia.

L'Ajuntament d'Olesa va informar que ja s'havien adoptat les mesures necessàries per atendre els casos i que la residència estava en contacte permanent amb els serveis públics i segueix els protocols d'actuació que estan prescrits.



A Althaia, més infectats

Ja són 17 les persones ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus. En són 7 més que dimarts, quan en tenia 10. L'augment és notable, i encara més si es té en compte que dilluns tan sols hi havia tres pacients a l'hospital manresà a causa de la Covid-19. Un d'ells era d'Igualada, un de Solsona i un altre de Manresa ciutat.

Dimarts la xifra ja va pujar a 10 i ahir va arribar als 17 casos esmentats. També hi ha hagut un increment notable de professionals de la Fundació Althaia que han estat confinats a casa perquè es tenia la sospita que podrien haver contret la malaltia.

En alguns d'aquests casos per haver tingut contacte amb positius fora de l'àmbit laboral i en altres a la mateixa feina. Ahir eren 80 els sanitaris confinats, segons la mateixa fundació. Dimarts n'hi havia 57, i dilluns, 23. És un nombre gairebé 4 vegades superior en tres dies. De tots aquests casos, dos han donat positiu per coronavirus.

La Fundació Althaia de Manresa ha elaborat plans de contingència per fer front a la pandèmia del coronavirus i també per poder continuar atenent els casos que ja li arriben habitualment.

De moment, els ingressats per la Covid-19 es concentren en una planta i estan aïllats. També s'han elaborat plans per guanyar espai en altres centres sanitaris en el cas que faci falta i per poder disposar de més recursos humans i materials.



Deu confinats a l'hospital de Berga

A l'hospital de Berga han obert una planta que sempre havia estat tancada per posar-hi gent susceptible de tenir coronavirus. No tenen cap positiu, de moment, però sí que hi ha una desena de persones aïllades en observació.

Per tal de poder destinar aquesta planta a pacients que podrien tenir la Covid-19 i mantenir-los aïllats mentre no es coneixen els resultats de les proves que se'ls han fet, s'ha hagut de traslladar el servei de tractaments oncològics.



Primer positiu a la Cerdanya

L'Hospital de Cerdanya va detectar ahiral matí el primer cas positiu de coronavirus a la comarca.

L'afectat és un home de 53 anys i veí de Puigcerdà, que està estable i ingressat a planta. El centre sanitari té organitzat un circuit específic per moure les persones que siguin sospitoses d'haver contret la Covid-19 diferenciat del que utilitzen la resta d'usuaris.

En aquest sentit, també s'han dividit els professionals de la salut en dos equips paral·lels, per tal d'evitar els contactes entre ells i minimitzar els riscos de contagi. Finalment, sis habitacions individuals, que es poden doblar, estan reservades de cara a aplicar mesures d'aïllament a algun dels pacients.