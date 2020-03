Els pacients ingressats a Sant Joan de Déu de Manresa es confinen en una planta

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha elaborat diversos plans de contingència que ja s'estan posant en marxa per augmentar la seva capacitat d'atenció a les persones afectades per coronavirus que hagin de quedar finalment ingressades.

Actualment n'hi ha 17 al centre sanitari de la Fundació Althaia. Totes en una mateixa planta de l'hospital en una zona restringida i en habitacions que es mantenen aïllades on només poden accedir professionals sanitaris a més a més dels equips de serveis. Segons com evolucioni la situació, aquesta àrea s'anirà ampliant d'acord amb els esmentats plans de contingència, que afecten tant recursos humans com materials, estructurals i d'espai del mateix centre. En tots els casos s'apliquen mesures d'aïllament segons el protocol de Salut, tant entre els pacients com entre els professionals, segons han assegurat a Regió7 fonts de la Fundació Althaia.

Les persones ingressades per coronavirus a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa són en una mateixa planta de la part històrica de l'edifici. Els atenen professionals de medicina interna a més a més d'especialistes en diverses especialitats com cardiologia, pneumologia o neurologia, segons les afectacions que puguin presentar els pacients, que en molts casos tenen patologies prèvies. A això s'hi suma l'equip d'infermeria. Segons explica la Fundació Althaia, els equips mèdics i els d'infermeria s'han reforçat els últims dies.



Professionals a casa

També, però, s'ha enviat professionals a casa davant la possibilitat que hi hagi contagis de personal sanitari i poder garantir, d'aquesta manera, relleu de professionals. No tan sols pel coronavirus sinó també per l'atenció que es presta a l'hospital. «Continuen arribant ictus, infarts o ferits en accidents de trànsit», afirmen. La mesura s'ha dut a terme a diverses unitats assistencials i de serveis entre els quals la UCI, on cal molta especialització.

A urgències, una de les portes d'entrada de pacients amb coronavirus a l'hospital, també s'ha establert un circuit diferenciat per a les persones sospitoses de tenir la Covid-19. Qui presenta símptomes d'afeccions respiratòries s'adreça directament cap a aquest circuit.

Si el metge decideix que cal ingressar el pacient es posa en marxa un segon circuit d'atenció, que és el de l'hospitalització a les esmentades àrees restringides. Queden en tractament i aïllats a les habitacions.



No arriben pacients lleus

Segons la Fundació Althaia, de pacients lleus ja no n'arriben a urgències. «La gent ha respost a la demanda i està fent un ús responsable dels recursos sanitaris, que és com hauria de ser sempre».

En els casos que una persona presenti símptomes de la Covid-19 però de caràcter lleu i sempre que no formi part dels pacients de risc, se'l deriva a fer el tractament a casa. De fet, la recomanació de Salut davant la sospita d'haver contret l'afecció és trucar primer al 061 abans que anar a urgències per no col·lapsar aquest servei.

La UCI de Sant Joan de Déu també està preparada en el cas que hagi de rebre algun malalt, segons Althaia. Els professionals intensivistes tenen el suport del servei d'anestesiologia. La col·laboració dels anestesiòlegs en altres serveis de l'hospital ha sigut un dels motius pels quals s'han desprogramat totes les intervencions quirúrgiques no urgents. Només es porten a terme les operacions urgents i les oncològiques. Tota la resta s'han ajornat i s'hauran de reprogramar.

La suspensió de les cirurgies no urgents no és l'única mesura que ha dut a terme la Fundació Althaia. També ha anul·lat l'activitat ambulatòria que no sigui inajornable. El nombre d'acompanyants a les habitacions on hi ha usuaris ingressats s'ha restringit a una sola persona. També en els casos d'acompanyants a les consultes externes.

Així mateix prop d'un centenar de persones de la Fundació Althaia de Manresa fan teletreball, i s'ha potenciat l'atenció via telèfon. No tan sols als dos centres d'assistència primària que gestiona la fundació, el del Barri Antic i el de les Bases, on tan sols s'atenen els casos inajornables, sinó també a les visites programades de seguiment que es fan a les consultes externes de l'hospital. Ja són més d'un 30 % les que es fan a través del telèfon per evitar contagis entre els professionals i també entre els mateixos pacients. De fet, les visites a les consultes han baixat en picat els últims dies.