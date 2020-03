Paquets a la porta i res de firmar per evitar contactes

? Les empreses de missatgeria de Manresa continuen treballant amb normalitat però han modificat els protocols de treball per evitar el contacte al màxim. Regió7 ha contactat amb Seur, MRW, Nacex, Via Empresa i Correos Express. Totes segueixen les mateixes pautes. Els paquets es deixen a l'entrada, es truca al timbre i la persona ve a recollir-lo. Els repartidors no fan signar a la PDA, només demanen el número de DNI al client i l'anoten ells mateixos. Les empreses han facilitat material de protecció als treballadors, que porten guants i mascaretes. A Via Empresa han deixat de recollir i repartir a la zona d'Igualada. A Nacex han tancat l'oficina i només permeten el pas als clients des del magatzem. La prioritat són les entregues de material a hospitals, farmàcies i supermercats, expliquen, i també a particulars de productes bàsics o relacionats amb la salut (com ara medicaments).