El rei demana «unitat» en un discurs que des dels balcons es replica amb una cassolada

El rei Felip VI ha dirigit aquest dimecres un missatge televisat als ciutadans per demanar-los «resistir» davant l'epidèmia de coronavirus i unir-se entorn de l'objectiu de superar-la. Un discurs que va anar acompanyat des de molts balcons de Catalunya d'una forta cassolada que es va allargar més de deu minuts, com es va poder escoltar, per exemple, a Manresa i a Berga.

Cassola i cullerot en mà, i des del confinament, no van ser poques les persones que van protestar contra la monarquia en una sorollosa cassolada just en el mateix moment que s'emetia per televisió el discurs. La convocatòria la va fer Òmnium Cultural, seguit de l'ANC, CDR i partits, com JxCat, ERC, la CUP i els comuns, entre altres. La crida demanava també cantar la cançó del #CoronaCiao, amb referència a la cançó partisana italiana Bella ciao i per dir adeu a la corona reial, tot fent un joc de paraules amb el coronavirus.

«Aquest virus no ens vencerà. Al contrari. Ens farà més forts com a societat; una societat més compromesa, més solidària, més unida. Una societat dempeus enfront de qualsevol adversitat», va dir.

El rei va posar l'accent que la crisi és «temporal» i es podrà «vèncer i superar». «Aquesta és una crisi temporal. Un parèntesi en les nostres vides. Tornarem a la normalitat. Sens dubte. I ho farem més aviat que tard, si no abaixem la guàrdia, si tots unim les nostres forces i col·laborem des de les nostres respectives responsabilitats», va afegir.

El rei va recalcar que «hi ha moments en la Història dels pobles» en què la realitat posa a prova «d'una manera difícil, dolorosa i de vegades extrema» i moments «en què es posen a prova els valors d'una societat i la capacitat mateixa d'un Estat».

Ahir al migdia ja hi va haver una primera cassolada contra la monarquia espanyola, amb una convocatòria viral a les xarxes que demanava que Joan Carles I doni 100 milions a la sanitat pública.

Durant la seva intervenció, el monarca Felip VI no va fer cap referència a l'escàndol pels fons del seu pare Joan Carles I que investiga Suïssa.