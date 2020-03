Treure a passejar una cabra, entre les excuses per sortir de casa que denuncien els mossos

Els Mossos denuncien que hi ha persones que busquen "excuses" per sortir de casa com ara passejar una cabra. L'intendent Josep Saumell, sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat, explica que ja s'han trobat situacions com aquesta al carrer si bé el grup de persones "insolidàries" que trenquen el confinament és "petit". En aquest sentit, ha recordat que treure a passejar l'animal domèstic, com un gos, és una de les excepcions permeses durant l'estat d'alarma però ha insistit que ho ha de fer una única persona i el temps "mínim i imprescindible".Per tot plegat, ha demanat "ser responsables i solidaris" i complir amb les mesures extraordinàries de confinament.

"Hi ha gent que hem trobat quatre vegades, dues hores cada vegada, amb l'animal al carrer", ha lamentat. "D'aquí quatre dies ens apareixerà una persona passejant una tortuga o una pitó", ha ironitzat l'intendent.