La Xina fa públic que ha desenvolupat amb èxit una vacuna

Les autoritats xineses van anunciar que han desenvolupat amb èxit una vacuna contra el coronavirus i que començaran a fer assajos en humans, segons va informar el ministeri de Defensa. L'obtenció de la vacuna, a càrrec de l'equip mèdic que lidera l'epidemiòleg Chen Wei, es produeix després que el brot hagi causat més de 7.800 morts arreu del món, 3.226 d'ells a la Xina continental. «La vacuna s'ha aprovat per la seva seguretat, eficàcia i qualitat en tercers i, segons Chen, ha complert la preparació preliminar per ser produïda en massa», establia el text.

El mes de febrer passat les autoritats del gegant asiàtic van explicar que tenien previst a l'abril començar a provar en humans vacunes desenvolupades recentment per evitar la propagació de la malaltia.



Contagis a través dels ulls

Científics xinesos van registrar grans avanços després que un grup de micos infectats hagin desenvolupat en uns experiments «immunitat» al virus, segons The South China Morning Post. No obstant això, els investigadors han trobat, a més, indicis que aquests animals podrien encomanar-se a través dels ulls, fet que suposaria que les màscares són insuficients per evitar el contagi.

Paral·lelament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va anunciar l'inici d'un gran assaig clínic d'àmbit mundial per comprovar quin és el tractament més eficaç contra el coronavirus. «Aquest gran estudi internacional està dissenyat per generar les dades sòlides que necessitem, per mostrar quins tractaments són els més eficaços», va afegir Tedros.

Espanya, l'Argentina, Bahrain, el Canadà, França, l'Iran, Noruega, Sud-àfrica, Suïssa i Tailàndia han confirmat que participaran en aquest estudi, que es coneixerà com a Solidaritat.